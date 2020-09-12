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В Чехии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Чехии вновь зафиксировано рекордное число больных коронавирусом - 1447, что на 65 больше, чем в предыдущий день, всего сейчас насчитывается... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:53
2020-09-12T23:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
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<strong>ПРАГА, 12 сен - РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> вновь зафиксировано рекордное число больных коронавирусом - 1447, что на 65 больше, чем в предыдущий день, всего сейчас насчитывается 12 260 больных, сообщил в субботу минздрав республики.По количеству новых больных за сутки Чехия лидирует среди стран Центральной Европы. В частности, республика имеет примерно те же показатели, что и соседняя <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, в которой, однако, в восемь раз больше населения, чем в Чехии.Всего за время пандемии в Чехии переболели коронавирусом 33 860 человек, из которых 21 150 выздоровели, а 450 - скончались. Проведено 1,03 миллиона тестирований, в том числе 15 184 - в пятницу. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, чехия, в мире

В Чехии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

15:53 12.09.2020 (обновлено: 23:58 12.09.2020)
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© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
ПРАГА, 12 сен - РИА Новости. За минувшие сутки в Чехии вновь зафиксировано рекордное число больных коронавирусом - 1447, что на 65 больше, чем в предыдущий день, всего сейчас насчитывается 12 260 больных, сообщил в субботу минздрав республики.

"В четвертый раз подряд число новых больных в стране превысило показатель в 1 тысячу человек. За последний месяц вдвое выросло количество госпитализированных - 264 и в 4 раза - тяжелобольных, их сейчас 65 человек", - говорится в сообщении.

По количеству новых больных за сутки Чехия лидирует среди стран Центральной Европы. В частности, республика имеет примерно те же показатели, что и соседняя Германия, в которой, однако, в восемь раз больше населения, чем в Чехии.
Всего за время пандемии в Чехии переболели коронавирусом 33 860 человек, из которых 21 150 выздоровели, а 450 - скончались. Проведено 1,03 миллиона тестирований, в том числе 15 184 - в пятницу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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