https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577139142.html

В Чехии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Чехии вновь зафиксировано рекордное число больных коронавирусом - 1447, что на 65 больше, чем в предыдущий день, всего сейчас насчитывается... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:53

2020-09-12T15:53

2020-09-12T23:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

в мире

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<strong>ПРАГА, 12 сен - РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> вновь зафиксировано рекордное число больных коронавирусом - 1447, что на 65 больше, чем в предыдущий день, всего сейчас насчитывается 12 260 больных, сообщил в субботу минздрав республики.По количеству новых больных за сутки Чехия лидирует среди стран Центральной Европы. В частности, республика имеет примерно те же показатели, что и соседняя <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, в которой, однако, в восемь раз больше населения, чем в Чехии.Всего за время пандемии в Чехии переболели коронавирусом 33 860 человек, из которых 21 150 выздоровели, а 450 - скончались. Проведено 1,03 миллиона тестирований, в том числе 15 184 - в пятницу. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чехия, в мире