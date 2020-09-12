https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577139142.html
В Чехии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Чехии вновь зафиксировано рекордное число больных коронавирусом - 1447, что на 65 больше, чем в предыдущий день, всего сейчас насчитывается... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:53
2020-09-12T15:53
2020-09-12T23:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569927419_0:3:3629:2044_1400x0_80_0_0_e6e510a68922b060ec049ad534ef4d39.jpg
<strong>ПРАГА, 12 сен - РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> вновь зафиксировано рекордное число больных коронавирусом - 1447, что на 65 больше, чем в предыдущий день, всего сейчас насчитывается 12 260 больных, сообщил в субботу минздрав республики.По количеству новых больных за сутки Чехия лидирует среди стран Центральной Европы. В частности, республика имеет примерно те же показатели, что и соседняя <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, в которой, однако, в восемь раз больше населения, чем в Чехии.Всего за время пандемии в Чехии переболели коронавирусом 33 860 человек, из которых 21 150 выздоровели, а 450 - скончались. Проведено 1,03 миллиона тестирований, в том числе 15 184 - в пятницу. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569927419_450:0:3181:2048_1400x0_80_0_0_310dfb17c50d4b84f133cbf0361affb9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, чехия, в мире