Бюллетени на одном из нижегородских участков признали недействительными
17:04 12.09.2020 (обновлено: 17:05 12.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПредвыборная агитация. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Жители страны будут выбирать новых губернаторов, глав городов и депутатов в местные советы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Результаты голосования на одном из участков в Нижнем Новгороде признали недействительными после инцидента с якобы произошедшей подменой списка избирателей, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Мамонова.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 11 сентября на выборах в Нижнем Новгороде на одном из избирательных участков член участковой избирательной комиссии якобы пыталась подменить список избирателей под столом. Странные действия снял один из наблюдателей. Избирком Нижнего Новгорода и правоохранительные органы провели проверку инцидента.
"Сегодня избирательной комиссией принято решение о признании на участке бюллетеней избирателей, по которым проголосовали 11 числа, недействительными", - сказала председатель избиркома Нижнего Новгорода.
Она добавила, что женщину, которая фигурирует на видео наблюдателей, вечером в пятницу увезли с избирательного участка на скорой помощи, сейчас она находится в больнице. "Дальше это будет компетенция правоохранительных органов", - сказала Мамонова.
В пятницу в Нижегородской области началось досрочное голосование на выборах депутатов регионального и муниципального уровней. Основной день голосования - 13 сентября.
11 сентября, 14:03Избрать до понедельника. Единый день голосования растянулся на три