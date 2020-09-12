https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577142324.html

Бюллетени на одном из нижегородских участков признали недействительными

Результаты голосования на одном из участков в Нижнем Новгороде признали недействительными после инцидента с якобы произошедшей подменой списка избирателей,... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T17:04

2020-09-12T17:04

2020-09-12T17:05

политика

нижний новгород

нижегородская область

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости.</strong> Результаты голосования на одном из участков в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> признали недействительными после инцидента с якобы произошедшей подменой списка избирателей, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Мамонова.Ранее <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канал Mash сообщил, что 11 сентября на выборах в Нижнем Новгороде на одном из избирательных участков член участковой избирательной комиссии якобы пыталась подменить список избирателей под столом. Странные действия снял один из наблюдателей. Избирком Нижнего Новгорода и правоохранительные органы провели проверку инцидента."Сегодня избирательной комиссией принято решение о признании на участке бюллетеней избирателей, по которым проголосовали 11 числа, недействительными", - сказала председатель избиркома Нижнего Новгорода.Она добавила, что женщину, которая фигурирует на видео наблюдателей, вечером в пятницу увезли с избирательного участка на скорой помощи, сейчас она находится в больнице. "Дальше это будет компетенция правоохранительных органов", - сказала Мамонова.В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> началось досрочное голосование на выборах депутатов регионального и муниципального уровней. Основной день голосования - 13 сентября.

https://ria.ru/20200912/vybory-1577139456.html

https://ria.ru/20200911/vybory-1577089445.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, нижний новгород, нижегородская область