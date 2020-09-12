https://ria.ru/20200912/gibel-1577137174.html
Два подростка погибли при обрушении дома в Удмуртии
Кровля обрушилась в двухэтажном нежилом доме в Удмуртии, погибли два подростка, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:26
2020-09-12T15:26
2020-09-12T17:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кровля обрушилась в двухэтажном нежилом доме в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a>, погибли два подростка, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Отмечается, что обрушение кровли двухэтажного деревянного нежилого дома произошло на улице Амурская в городе <a href="http://ria.ru/location_Sarapul/" target="_blank" data-auto="true">Сарапуле</a>."Оба подростка погибли", - говорится в сообщении.К ликвидации последствий обрушения привлечено 38 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.Причиной обрушения кровли нежилого дома в Удмуртии стала ветхость строительных конструкций, сообщается на <a href="https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4256208" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ГУ МЧС по Республике Удмуртия.В республиканском СК заявили о возбуждении уголовного дела.По данным следствия, 12 сентября днем трое подростков находились в одном из заброшенных домов, расположенных в Сарапуле. В это время обрушилось ветхое межэтажное перекрытие дома, в результате чего два подростка оказались под завалами дома. В ходе поиска были обнаружены тела погибших, ими оказались два подростка 13 и 14 лет, третий - не пострадал.Отмечается, что следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.
https://ria.ru/20200824/obrushenie-1576250459.html
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тела двух подростков извлекли из-под завалов нежилого дома
В Удмуртии тела двух подростков 13 лет извлекли из-под завалов обрушившегося нежилого деревянного дома
2020-09-12T15:26
true
PT0M16S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сарапул, удмуртская республика (удмуртия), происшествия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Кровля обрушилась в двухэтажном нежилом доме в Удмуртии
, погибли два подростка, сообщает МЧС
России.
Отмечается, что обрушение кровли двухэтажного деревянного нежилого дома произошло на улице Амурская в городе Сарапуле
.
"Оба подростка погибли", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий обрушения привлечено 38 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Причиной обрушения кровли нежилого дома в Удмуртии стала ветхость строительных конструкций, сообщается на сайте
ГУ МЧС по Республике Удмуртия.
В республиканском СК заявили о возбуждении уголовного дела.
"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели двух подростков в Сарапуле", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 12 сентября днем трое подростков находились в одном из заброшенных домов, расположенных в Сарапуле. В это время обрушилось ветхое межэтажное перекрытие дома, в результате чего два подростка оказались под завалами дома. В ходе поиска были обнаружены тела погибших, ими оказались два подростка 13 и 14 лет, третий - не пострадал.
Отмечается, что следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.