https://ria.ru/20200912/gibel-1577137174.html

Два подростка погибли при обрушении дома в Удмуртии

Кровля обрушилась в двухэтажном нежилом доме в Удмуртии, погибли два подростка, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:26

2020-09-12T15:26

2020-09-12T17:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кровля обрушилась в двухэтажном нежилом доме в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a>, погибли два подростка, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Отмечается, что обрушение кровли двухэтажного деревянного нежилого дома произошло на улице Амурская в городе <a href="http://ria.ru/location_Sarapul/" target="_blank" data-auto="true">Сарапуле</a>."Оба подростка погибли", - говорится в сообщении.К ликвидации последствий обрушения привлечено 38 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.Причиной обрушения кровли нежилого дома в Удмуртии стала ветхость строительных конструкций, сообщается на <a href="https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4256208" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ГУ МЧС по Республике Удмуртия.В республиканском СК заявили о возбуждении уголовного дела.По данным следствия, 12 сентября днем трое подростков находились в одном из заброшенных домов, расположенных в Сарапуле. В это время обрушилось ветхое межэтажное перекрытие дома, в результате чего два подростка оказались под завалами дома. В ходе поиска были обнаружены тела погибших, ими оказались два подростка 13 и 14 лет, третий - не пострадал.Отмечается, что следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

https://ria.ru/20200824/obrushenie-1576250459.html

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тела двух подростков извлекли из-под завалов нежилого дома В Удмуртии тела двух подростков 13 лет извлекли из-под завалов обрушившегося нежилого деревянного дома 2020-09-12T15:26 true PT0M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сарапул, удмуртская республика (удмуртия), происшествия