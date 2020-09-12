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https://ria.ru/20200912/gazoprovod-1577146287.html
Эксперт оценил риски закрытия "Северного потока — 2"
Риски для проекта "Северный поток 2" после ситуации с блогером Алексеем Навальным выросли, но утверждать о его остановке рано, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T19:04
2020-09-12T19:04
россия
fitch
дмитрий маринченко
северный поток — 2
газпром
германия
дания
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Риски для проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" после ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> выросли, но утверждать о его остановке рано, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Marinchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Маринченко</a>.Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> Метте Фредриксен ранее выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток 2" после ситуации с Алексеем Навальным. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство газопровода."Вполне естественно, что после произошедшего с Алексеем Навальным степень поддержки проекта в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> снижается. Риски введения санкций или остановки проекта возросли, это видно из риторики европейских политиков, но утверждать наверняка, что проект будет остановлен, пока рано", - сказал эксперт.Маринченко отметил, что ключевой в данном вопросе будет позиция <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, а она ещё не сформулирована.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> говорил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html
https://ria.ru/20200909/polsha-1576967641.html
Надоел уже этот поток,в России стройте
15
Эй, эксперт, тебя Газпром попросил "экспертнуть" про "возросшие риски"? Это зря. Разобраться пора. Не с тобой, бедолага. Сначала - с Газпромом. Он уж точно, заслужил.
11
9
россия
германия
дания
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россия, fitch, дмитрий маринченко, северный поток — 2, газпром, германия, дания, в мире

Эксперт оценил риски закрытия "Северного потока — 2"

19:04 12.09.2020
5944
© REUTERS / Hannibal HanschkeЧасть газопровода "Северный поток-2", расположенная в Любмине, Германия
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Риски для проекта "Северный поток 2" после ситуации с блогером Алексеем Навальным выросли, но утверждать о его остановке рано, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен ранее выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток 2" после ситуации с Алексеем Навальным. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство газопровода.
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Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
"Вполне естественно, что после произошедшего с Алексеем Навальным степень поддержки проекта в Европе снижается. Риски введения санкций или остановки проекта возросли, это видно из риторики европейских политиков, но утверждать наверняка, что проект будет остановлен, пока рано", - сказал эксперт.
Маринченко отметил, что ключевой в данном вопросе будет позиция Германии, а она ещё не сформулирована.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
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Популярные комментарии
Надоел уже этот поток,в России стройте
12 сентября, 19:15
Сергей УткинСергей Уткин
910104
Эй, эксперт, тебя Газпром попросил "экспертнуть" про "возросшие риски"? Это зря. Разобраться пора. Не с тобой, бедолага. Сначала - с Газпромом. Он уж точно, заслужил.
12 сентября, 20:29
Александр ИАлександр И
1010000
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