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Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке не обнаружено
Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке в Москве не зафиксировано, на месте работают коммунальные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T19:21
2020-09-14T12:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
мосэнерго
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не зафиксировано, на месте работают коммунальные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a>.Ранее телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что вода в реке Чертановке в Москве прогрелась до 50 градусов, причиной увеличения температуры мог стать сброс воды из местной ТЭЦ. Позднее в <a href="http://ria.ru/organization_Mosehnergo/" target="_blank" data-auto="true">Мосэнерго</a> опровергли эту версию."На месте работают коммунальные службы. До настоящего времени гибели флоры и фауны не зафиксировано. Ситуация находится под контролем инженерных служб", - рассказали в пресс-службе.
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мосводосток, мосэнерго, москва

Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке не обнаружено

19:21 12.09.2020 (обновлено: 12:40 14.09.2020)
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CC BY 2.5 / Leonid Dzhepko / Река ЧертановкаРека Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
CC BY 2.5 / Leonid Dzhepko / Река Чертановка
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке в Москве не зафиксировано, на месте работают коммунальные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.
Ранее телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что вода в реке Чертановке в Москве прогрелась до 50 градусов, причиной увеличения температуры мог стать сброс воды из местной ТЭЦ. Позднее в Мосэнерго опровергли эту версию.
Пятно нефтепродуктов на поверхности реки Москвы выше по течению от причала Воробьевы горы - РИА Новости, 1920, 09.09.2009
9 сентября 2009, 14:24РИА Наука
Нефтяное пятно на Москве-реке не привело к гибели флоры и фауны"Мосводостоком" были приняты меры по ликвидации пятна. Сейчас превышения ПДК растворимых нефтепродуктов нет. Фактов гибели флоры и фауны не выявлено", - говорится в сообщении департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"На месте работают коммунальные службы. До настоящего времени гибели флоры и фауны не зафиксировано. Ситуация находится под контролем инженерных служб", - рассказали в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМосэнергоМосква
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