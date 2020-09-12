https://ria.ru/20200912/chertanovka-1577204253.html

Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке не обнаружено

Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке в Москве не зафиксировано, на месте работают коммунальные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T19:21

2020-09-12T19:21

2020-09-14T12:40

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мосводосток

мосэнерго

москва

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не зафиксировано, на месте работают коммунальные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a>.Ранее телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что вода в реке Чертановке в Москве прогрелась до 50 градусов, причиной увеличения температуры мог стать сброс воды из местной ТЭЦ. Позднее в <a href="http://ria.ru/organization_Mosehnergo/" target="_blank" data-auto="true">Мосэнерго</a> опровергли эту версию."На месте работают коммунальные службы. До настоящего времени гибели флоры и фауны не зафиксировано. Ситуация находится под контролем инженерных служб", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20090909/184307519.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, мосэнерго, москва