Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке не обнаружено
19:21 12.09.2020 (обновлено: 12:40 14.09.2020)
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CC BY 2.5 / Leonid Dzhepko / Река ЧертановкаРека Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Гибели флоры и фауны в прогревшейся реке Чертановке в Москве не зафиксировано, на месте работают коммунальные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.
Ранее телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что вода в реке Чертановке в Москве прогрелась до 50 градусов, причиной увеличения температуры мог стать сброс воды из местной ТЭЦ. Позднее в Мосэнерго опровергли эту версию.
9 сентября 2009, 14:24РИА НаукаНефтяное пятно на Москве-реке не привело к гибели флоры и фауны"Мосводостоком" были приняты меры по ликвидации пятна. Сейчас превышения ПДК растворимых нефтепродуктов нет. Фактов гибели флоры и фауны не выявлено", - говорится в сообщении департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"На месте работают коммунальные службы. До настоящего времени гибели флоры и фауны не зафиксировано. Ситуация находится под контролем инженерных служб", - рассказали в пресс-службе.