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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577143038.html
В Гродно задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ГАИ
Подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудников ГАИ задержан в белорусском Гродно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:20
2020-09-12T17:20
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудников ГАИ задержан в белорусском Гродно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу в Telegram-канале <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>.Согласно сообщению, в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> 12 августа прошло несанкционированное массовое мероприятие. "Один из его участников на проспекте Космонавтов оказал активное сопротивление сотрудникам ГАИ областного УВД: выбежал из служебного автомобиля, оттолкнул и повалил сотрудника на землю. Ему на помощь поспешил коллега, но был сбит с ног другим гражданином. Милиционеры получили телесные повреждения, а граждане скрылись с места происшествия", - отмечается там.В сообщении говорится, что оперативники установили личность одного из подозреваемых. Согласно ему, 30-летний житель Гродно в беседе с правоохранителями не смог пояснить, почему заступился за незнакомца. "Со слов мужчины, просто поддался эмоциям. Сейчас из-за своей несдержанности он стал подозреваемым по уголовно делу. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.Там подчеркивается, что санкция уголовной статьи "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/tikhanovskaya-1577064124.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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мвд белоруссии, гродно, белоруссия, в мире

В Гродно задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ГАИ

17:20 12.09.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудников ГАИ задержан в белорусском Гродно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу в Telegram-канале МВД Белоруссии.
Согласно сообщению, в Гродно 12 августа прошло несанкционированное массовое мероприятие. "Один из его участников на проспекте Космонавтов оказал активное сопротивление сотрудникам ГАИ областного УВД: выбежал из служебного автомобиля, оттолкнул и повалил сотрудника на землю. Ему на помощь поспешил коллега, но был сбит с ног другим гражданином. Милиционеры получили телесные повреждения, а граждане скрылись с места происшествия", - отмечается там.
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В сообщении говорится, что оперативники установили личность одного из подозреваемых. Согласно ему, 30-летний житель Гродно в беседе с правоохранителями не смог пояснить, почему заступился за незнакомца. "Со слов мужчины, просто поддался эмоциям. Сейчас из-за своей несдержанности он стал подозреваемым по уголовно делу. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что санкция уголовной статьи "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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