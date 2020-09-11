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В Госдуме прокомментировали блокировку приложений ВГТРК на Украине
Блокировка приложений ВГТРК на Украине ущемляет интересы русскоязычного населения страны, комитет Госдумы по информационной политике не оставит ситуацию без... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:42
2020-09-11T19:52
россия
вгтрк
госдума рф
украина
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Блокировка приложений <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> на Украине ущемляет интересы русскоязычного населения страны, комитет Госдумы по информационной политике не оставит ситуацию без реакции, заявил глава комитета ГД <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>."Считаю блокировку приложений ВГТРК на Украине актом политической цензуры, нарушающей права граждан на доступ к информации и ущемляющей интересы русскоязычного населения. Со своей стороны комитет не оставит эту ситуацию без должной реакции", - написал Хинштейн в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> ранее уведомил ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения Вести.ру, а также <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> из каталога AppStore на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> как наступление на свободу СМИ.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит <a href="http://ria.ru/person_Buzina_Oles/" target="_blank" data-auto="true">Олесь Бузина</a>, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Pavel_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Павел Шеремет</a>. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "<a href="http://ria.ru/organization_Stranaua/" target="_blank" data-auto="true">Страна.ua</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Guzhva/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Гужву</a> задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Muravickijj/" target="_blank" data-auto="true">Василия Муравицкого</a> арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a>, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200911/blokirovka-1577108185.html
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россия
украина
РИА Новости
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россия, вгтрк, госдума рф, украина, общество

В Госдуме прокомментировали блокировку приложений ВГТРК на Украине

19:42 11.09.2020 (обновлено: 19:52 11.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Блокировка приложений ВГТРК на Украине ущемляет интересы русскоязычного населения страны, комитет Госдумы по информационной политике не оставит ситуацию без реакции, заявил глава комитета ГД Александр Хинштейн.
"Считаю блокировку приложений ВГТРК на Украине актом политической цензуры, нарушающей права граждан на доступ к информации и ущемляющей интересы русскоязычного населения. Со своей стороны комитет не оставит эту ситуацию без должной реакции", - написал Хинштейн в Twitter.
Apple ранее уведомил ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения Вести.ру, а также НТВ из каталога AppStore на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 17:47
СЖР прокомментировал блокировку приложений ВГТРК на Украине
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
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РоссияВГТРКГосдума РФУкраинаОбщество
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