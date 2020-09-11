https://ria.ru/20200911/vgtrk-1577115560.html

В Госдуме прокомментировали блокировку приложений ВГТРК на Украине

Блокировка приложений ВГТРК на Украине ущемляет интересы русскоязычного населения страны, комитет Госдумы по информационной политике не оставит ситуацию без... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:42

2020-09-11T19:42

2020-09-11T19:52

россия

вгтрк

госдума рф

украина

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Блокировка приложений <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> на Украине ущемляет интересы русскоязычного населения страны, комитет Госдумы по информационной политике не оставит ситуацию без реакции, заявил глава комитета ГД <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>."Считаю блокировку приложений ВГТРК на Украине актом политической цензуры, нарушающей права граждан на доступ к информации и ущемляющей интересы русскоязычного населения. Со своей стороны комитет не оставит эту ситуацию без должной реакции", - написал Хинштейн в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> ранее уведомил ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения Вести.ру, а также <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> из каталога AppStore на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> как наступление на свободу СМИ.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит <a href="http://ria.ru/person_Buzina_Oles/" target="_blank" data-auto="true">Олесь Бузина</a>, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Pavel_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Павел Шеремет</a>. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "<a href="http://ria.ru/organization_Stranaua/" target="_blank" data-auto="true">Страна.ua</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Guzhva/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Гужву</a> задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Muravickijj/" target="_blank" data-auto="true">Василия Муравицкого</a> арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a>, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.

https://ria.ru/20200911/blokirovka-1577108185.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вгтрк, госдума рф, украина, общество