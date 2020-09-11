https://ria.ru/20200911/valeriya-1577068526.html

Валерия оскорбила мужчину, задавшего вопрос про Долину

Певица Валерия оскорбила пользователя Instagram, который поинтересовался возрастом актрисы Ларисы Долиной. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T03:16

2020-09-11T03:16

2020-09-11T06:28

культура

россия

шоу-бизнес

лариса долина

валерия (алла перфилова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155567/44/1555674432_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_de77dc7cf69fd086e01685fbec1b3712.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерия</a> оскорбила пользователя Instagram, который поинтересовался возрастом актрисы <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Dolina/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Долиной</a>.Валерия выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CE8oDOrBtiQ/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео совместного выступления со своей коллегой, в подписи к которому поздравила ее с Днем Рождения.Один из подписчиков певицы решил поинтересоваться возрастом Долиной."И сколько этой бабусе стукнуло", — написал пользователь <a href="https://www.instagram.com/anvarmirsaiapov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">anvarmirsaiapov</a>.Другие подписчики также поддержали актрису."Мужчины так себя не ведут", — высказалась <a href="https://www.instagram.com/alenalaman/" target="_blank" rel="nofollow noopener">alenalaman</a>."Вы хоть умеете петь как она", — спросил <a href="https://www.instagram.com/russ.markus97/" target="_blank" rel="nofollow noopener">russ.markus97</a>.Ранее подписчики <a href="https://ria.ru/20200217/1564854176.html" target="_blank">возмутились</a> словам Валерии о "совковом мышлении". Такой фразой певица ответила на критику выбранного ей образа для фото.

https://ria.ru/20200315/1568631430.html

Николай Васильевич Почему мы читаем в новостях про разборки звезд с хамами, но не в курсе какая в этом году урожайность с гектара и валовый намолот. Опять же, неизвестно, в каких областях приступили к посеву озимых. Где новости про людей труда? 72

Nikki_5519 Пивички вообразили себя богами. 47

9

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, лариса долина, валерия (алла перфилова)