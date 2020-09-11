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https://ria.ru/20200911/valeriya-1577068526.html
Валерия оскорбила мужчину, задавшего вопрос про Долину
Певица Валерия оскорбила пользователя Instagram, который поинтересовался возрастом актрисы Ларисы Долиной. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:16
2020-09-11T06:28
культура
россия
шоу-бизнес
лариса долина
валерия (алла перфилова)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерия</a> оскорбила пользователя Instagram, который поинтересовался возрастом актрисы <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Dolina/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Долиной</a>.Валерия выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CE8oDOrBtiQ/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео совместного выступления со своей коллегой, в подписи к которому поздравила ее с Днем Рождения.Один из подписчиков певицы решил поинтересоваться возрастом Долиной."И сколько этой бабусе стукнуло", — написал пользователь <a href="https://www.instagram.com/anvarmirsaiapov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">anvarmirsaiapov</a>.Другие подписчики также поддержали актрису."Мужчины так себя не ведут", — высказалась <a href="https://www.instagram.com/alenalaman/" target="_blank" rel="nofollow noopener">alenalaman</a>."Вы хоть умеете петь как она", — спросил <a href="https://www.instagram.com/russ.markus97/" target="_blank" rel="nofollow noopener">russ.markus97</a>.Ранее подписчики <a href="https://ria.ru/20200217/1564854176.html" target="_blank">возмутились</a> словам Валерии о "совковом мышлении". Такой фразой певица ответила на критику выбранного ей образа для фото.
https://ria.ru/20200315/1568631430.html
Почему мы читаем в новостях про разборки звезд с хамами, но не в курсе какая в этом году урожайность с гектара и валовый намолот. Опять же, неизвестно, в каких областях приступили к посеву озимых. Где новости про людей труда?
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Пивички вообразили себя богами.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, шоу-бизнес, лариса долина, валерия (алла перфилова)

Валерия оскорбила мужчину, задавшего вопрос про Долину

03:16 11.09.2020 (обновлено: 06:28 11.09.2020)
12064
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт "Рождество с Григорием Лепсом"
Концерт Рождество с Григорием Лепсом - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Певица Валерия оскорбила пользователя Instagram, который поинтересовался возрастом актрисы Ларисы Долиной.
Валерия выложила в Instagram видео совместного выступления со своей коллегой, в подписи к которому поздравила ее с Днем Рождения.
Один из подписчиков певицы решил поинтересоваться возрастом Долиной.
"И сколько этой бабусе стукнуло", — написал пользователь anvarmirsaiapov.
"Дядя, а Вы дурак", — ответила ему Валерия.
Другие подписчики также поддержали актрису.
"Мужчины так себя не ведут", — высказалась alenalaman.
"Вы хоть умеете петь как она", — спросил russ.markus97.
Ранее подписчики возмутились словам Валерии о "совковом мышлении". Такой фразой певица ответила на критику выбранного ей образа для фото.
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КультураРоссияШоу-бизнесЛариса ДолинаВалерия (Алла Перфилова)
Популярные комментарии
Почему мы читаем в новостях про разборки звезд с хамами, но не в курсе какая в этом году урожайность с гектара и валовый намолот. Опять же, неизвестно, в каких областях приступили к посеву озимых. Где новости про людей труда?
11 сентября, 05:25
НВНиколай Васильевич
6352002
Пивички вообразили себя богами.
11 сентября, 05:04
NNikki_5519
4002005
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