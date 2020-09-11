https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577079809.html

Мексика заинтересовалась вакциной "Вектора" от коронавируса

Мексика заинтересовалась вакциной от коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:35

2020-09-11T11:35

2020-09-11T12:30

распространение нового коронавируса

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мексика

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Mexico" target="_blank">Мексика</a> заинтересовалась вакциной от коронавирусной инфекции, которую разработал центр "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_cent" target="_blank">Вектор</a>", сообщается на сайте Роспотребнадзора.Роспотребнадзор провел переговоры с представителями министерства здравоохранения Мексиканских Соединенных Штатов, Национального института медицинских наук и питания имени Сальвадора Сумбирана и министерства иностранных дел Мексики по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями и COVID-19, включая разработку вакцин от инфекционных болезней, пояснили в ведомстве.В ходе переговоров также был рассмотрен вопрос дальнейшего взаимодействия российских и мексиканских учёных для обмена опытом и научными данными по различным аспектам профилактики и борьбы с COVID-19, уточнили в <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзоре</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

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россия

мексика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мексика, общество