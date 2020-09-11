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https://ria.ru/20200911/tramp-1577114466.html
В Совфеде прокомментировали номинацию Трампа на Нобелевскую премию
В выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию нет ничего удивительного, тем самым косовары хотят расплатиться с ним за поддержку, заявил РИА РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:17
2020-09-11T19:17
россия
владимир джабаров
дональд трамп
олег морозов
совет федерации рф
нобелевская премия мира
сербия
косово
сша
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> В выдвижении президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на Нобелевскую премию нет ничего удивительного, тем самым косовары хотят расплатиться с ним за поддержку, заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и самопровозглашенной республики <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>, сообщил спецпредставитель президента Ричард Гренелл. Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа."С Косово все ясно. Трамп сегодня их важнейший политический покровитель, который всеми силами давит на страны, которые не признали независимость Косово", - сказал Морозов.По его словам, Косово – это анклав, который "политически и экономически жив исключительно благодаря поддержке США"."Он и возник благодаря варварским американским бомбежкам Белграда. Поэтому ничего удивительного: косовары хотят Нобелевской премией расплатиться с Трампом", - заключил сенатор."Нобелевская премия мира уже дискредитирована такими кандидатами, как Барак Обама и Джордж Буш, которые не имели никакого отношения к мирному урегулированию", - сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.По его словам, Трамп так же, как и его предшественники, далек от заслуг, за которые присуждается премия мира. "Я полагаю, это предвыборный ход. В ноябре в США пройдут выборы, и все успокоится", - заключил он.
https://ria.ru/20200911/tramp-1577110733.html
https://ria.ru/20200909/tramp-1576996764.html
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россия
сербия
косово
сша
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россия, владимир джабаров, дональд трамп, олег морозов, совет федерации рф, нобелевская премия мира, сербия, косово, сша, в мире

В Совфеде прокомментировали номинацию Трампа на Нобелевскую премию

19:17 11.09.2020
869
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию нет ничего удивительного, тем самым косовары хотят расплатиться с ним за поддержку, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, сообщил спецпредставитель президента Ричард Гренелл. Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 18:29
Депутат о номинации Трампа на премию мира: "Нобель перевернется в гробу"
"С Косово все ясно. Трамп сегодня их важнейший политический покровитель, который всеми силами давит на страны, которые не признали независимость Косово", - сказал Морозов.
По его словам, Косово – это анклав, который "политически и экономически жив исключительно благодаря поддержке США".
"Он и возник благодаря варварским американским бомбежкам Белграда. Поэтому ничего удивительного: косовары хотят Нобелевской премией расплатиться с Трампом", - заключил сенатор.
"Нобелевская премия мира уже дискредитирована такими кандидатами, как Барак Обама и Джордж Буш, которые не имели никакого отношения к мирному урегулированию", - сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По его словам, Трамп так же, как и его предшественники, далек от заслуг, за которые присуждается премия мира. "Я полагаю, это предвыборный ход. В ноябре в США пройдут выборы, и все успокоится", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
9 сентября, 16:50
Трамп за полчаса ретвитнул 17 постов о выдвижении на Нобелевскую премию
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РоссияВладимир ДжабаровДональд ТрампОлег МорозовСовет Федерации РФНобелевская премия мираСербияКосовоСШАВ мире
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