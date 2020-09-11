https://ria.ru/20200911/styuardessa-1577073753.html
Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети
Аккаунт в Instagram Cabin_crew_beauties опубликовал фотографию стюардессы, вставшей на руки в проходе самолета. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:42
2020-09-11T09:42
2020-09-11T11:16
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Аккаунт в Instagram <a href="https://www.instagram.com/cabin_crew_beauties/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cabin_crew_beauties </a>опубликовал фотографию стюардессы, вставшей на руки в проходе самолета.Девушку предположительно зовут Агата. На ней надета униформа: темно-синяя юбка, черные туфли и голубая рубашка.Пользователи northeastuk22 и bernhardtdave отметили прекрасные ноги стюардессы."Действительно, серьезная турбулентность", — пошутил boristucker. Fadiman123 посоветовал стюардессе в следующий раз держать ноги прямо."Я бы подержал ее ноги, чтобы она не упала", — прокомментировал снимок suntailored.
https://ria.ru/20200910/tanets-1577041647.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире