https://ria.ru/20200911/styuardessa-1577073753.html

Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети

Аккаунт в Instagram Cabin_crew_beauties опубликовал фотографию стюардессы, вставшей на руки в проходе самолета. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:42

2020-09-11T09:42

2020-09-11T11:16

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Аккаунт в Instagram <a href="https://www.instagram.com/cabin_crew_beauties/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cabin_crew_beauties </a>опубликовал фотографию стюардессы, вставшей на руки в проходе самолета.Девушку предположительно зовут Агата. На ней надета униформа: темно-синяя юбка, черные туфли и голубая рубашка.Пользователи northeastuk22 и bernhardtdave отметили прекрасные ноги стюардессы."Действительно, серьезная турбулентность", — пошутил boristucker. Fadiman123 посоветовал стюардессе в следующий раз держать ноги прямо."Я бы подержал ее ноги, чтобы она не упала", — прокомментировал снимок suntailored.

https://ria.ru/20200910/tanets-1577041647.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире