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Россия и Китай укрепят сотрудничество по информационной безопасности
Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности в двустороннем формате и в рамках ООН, БРИКС, ШОС, АРФ,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:46
2020-09-11T17:46
брикс
шос
китай
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> намерены наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности в двустороннем формате и в рамках <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_BRIKS/" target="_blank" data-auto="true">БРИКС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>, АРФ, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР."Российская сторона с вниманием отнеслась к выдвинутой китайской стороной "Глобальной инициативе по безопасности цифровых данных" и приветствует усилия китайской стороны по укреплению глобальной безопасности цифровых данных. Стороны выражают намерение наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, БРИКС, ШОС, АРФ и других глобальных и региональных многосторонних площадок", - говорится в заявлении, опубликованном на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> МИД РФ.Отмечается, что стороны осознают всестороннее влияние цифровой экономики на социально-экономическое развитие стран мира и систему глобального управления, считают, что безопасность хранения цифровых данных затрагивает национальную безопасность, общественные интересы и права индивидуумов в каждом государстве, призывают все страны на принципах всеобщего участия добиться выработки глобальных правил безопасности цифровых данных, "отражающих устремления всех государств и основанных на уважении интересов всех сторон".Кроме того, стороны признают значительный потенциал для развития цифровой экономики, особенно в период пандемии, "призывают мировое сообщество следовать тенденциям развития, поощрять новые методы экономического управления, новые производства, новые модели развития, сообща формировать открытую, честную, справедливую, недискриминационную среду для разработки и применения информационных технологий, уделять внимание безопасности данных и трансграничным потокам, поддерживать глобальные цепочки поставок информационных продуктов и сервисов".
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/politika-1576657738.html
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брикс, шос, китай, оон, в мире

Россия и Китай укрепят сотрудничество по информационной безопасности

17:46 11.09.2020
86
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности в двустороннем формате и в рамках ООН, БРИКС, ШОС, АРФ, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР.
"Российская сторона с вниманием отнеслась к выдвинутой китайской стороной "Глобальной инициативе по безопасности цифровых данных" и приветствует усилия китайской стороны по укреплению глобальной безопасности цифровых данных. Стороны выражают намерение наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, БРИКС, ШОС, АРФ и других глобальных и региональных многосторонних площадок", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Отмечается, что стороны осознают всестороннее влияние цифровой экономики на социально-экономическое развитие стран мира и систему глобального управления, считают, что безопасность хранения цифровых данных затрагивает национальную безопасность, общественные интересы и права индивидуумов в каждом государстве, призывают все страны на принципах всеобщего участия добиться выработки глобальных правил безопасности цифровых данных, "отражающих устремления всех государств и основанных на уважении интересов всех сторон".
Кроме того, стороны признают значительный потенциал для развития цифровой экономики, особенно в период пандемии, "призывают мировое сообщество следовать тенденциям развития, поощрять новые методы экономического управления, новые производства, новые модели развития, сообща формировать открытую, честную, справедливую, недискриминационную среду для разработки и применения информационных технологий, уделять внимание безопасности данных и трансграничным потокам, поддерживать глобальные цепочки поставок информационных продуктов и сервисов".
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 07:24
Китай наравне с Россией намерен защищать результаты Второй мировой войны
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