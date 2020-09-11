https://ria.ru/20200911/sotrudnichestvo-1577108094.html
Россия и Китай укрепят сотрудничество по информационной безопасности
Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности в двустороннем формате и в рамках ООН, БРИКС, ШОС, АРФ,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:46
2020-09-11T17:46
2020-09-11T17:46
брикс
шос
китай
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> намерены наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности в двустороннем формате и в рамках <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_BRIKS/" target="_blank" data-auto="true">БРИКС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>, АРФ, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР."Российская сторона с вниманием отнеслась к выдвинутой китайской стороной "Глобальной инициативе по безопасности цифровых данных" и приветствует усилия китайской стороны по укреплению глобальной безопасности цифровых данных. Стороны выражают намерение наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, БРИКС, ШОС, АРФ и других глобальных и региональных многосторонних площадок", - говорится в заявлении, опубликованном на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> МИД РФ.Отмечается, что стороны осознают всестороннее влияние цифровой экономики на социально-экономическое развитие стран мира и систему глобального управления, считают, что безопасность хранения цифровых данных затрагивает национальную безопасность, общественные интересы и права индивидуумов в каждом государстве, призывают все страны на принципах всеобщего участия добиться выработки глобальных правил безопасности цифровых данных, "отражающих устремления всех государств и основанных на уважении интересов всех сторон".Кроме того, стороны признают значительный потенциал для развития цифровой экономики, особенно в период пандемии, "призывают мировое сообщество следовать тенденциям развития, поощрять новые методы экономического управления, новые производства, новые модели развития, сообща формировать открытую, честную, справедливую, недискриминационную среду для разработки и применения информационных технологий, уделять внимание безопасности данных и трансграничным потокам, поддерживать глобальные цепочки поставок информационных продуктов и сервисов".
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/politika-1576657738.html
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, шос, китай, оон, в мире
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Россия и Китай
намерены наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности в двустороннем формате и в рамках ООН
, БРИКС
, ШОС
, АРФ, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР.
"Российская сторона с вниманием отнеслась к выдвинутой китайской стороной "Глобальной инициативе по безопасности цифровых данных" и приветствует усилия китайской стороны по укреплению глобальной безопасности цифровых данных. Стороны выражают намерение наращивать сотрудничество в сфере международной информационной безопасности как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, БРИКС, ШОС, АРФ и других глобальных и региональных многосторонних площадок", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте
МИД РФ.
Отмечается, что стороны осознают всестороннее влияние цифровой экономики на социально-экономическое развитие стран мира и систему глобального управления, считают, что безопасность хранения цифровых данных затрагивает национальную безопасность, общественные интересы и права индивидуумов в каждом государстве, призывают все страны на принципах всеобщего участия добиться выработки глобальных правил безопасности цифровых данных, "отражающих устремления всех государств и основанных на уважении интересов всех сторон".
Кроме того, стороны признают значительный потенциал для развития цифровой экономики, особенно в период пандемии, "призывают мировое сообщество следовать тенденциям развития, поощрять новые методы экономического управления, новые производства, новые модели развития, сообща формировать открытую, честную, справедливую, недискриминационную среду для разработки и применения информационных технологий, уделять внимание безопасности данных и трансграничным потокам, поддерживать глобальные цепочки поставок информационных продуктов и сервисов".