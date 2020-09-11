https://ria.ru/20200911/otravlenie-1577093792.html

В Москве мать и трое детей попали в больницу после дезинфекции квартиры

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления женщины и трех маленьких детей после дезинфекции квартиры от тараканов на юге столицы, сообщила старший РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:24

2020-09-11T14:24

2020-09-11T14:24

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления женщины и трех маленьких детей после дезинфекции квартиры от тараканов на юге столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала она.По данным следствия, в одной из квартир на юге Москвы провели дезинфекцию от тараканов. В результате женщина и ее трое маленьких детей были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление".Иванова добавила, что сейчас следователи устанавливают фирму, проводившую дезинфекцию, а также проверят качество используемых препаратов и безопасность предоставляемых услуг.

https://ria.ru/20200222/1565093168.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия