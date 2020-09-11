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Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:07
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Замоскворецкий районный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах."Постановлением Замоскворецкого суда от 11 сентября Исаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и трое суток", — сказала собеседница агентства.Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").О задержании Исаева в пятницу рассказал Минпромторг России. Как заявил РИА Новости представитель ведомства, "в ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие".
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, происшествия

Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве

19:07 11.09.2020 (обновлено: 19:29 11.09.2020)
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© YouTube канал "АПСС Россия"Стоп-кадр онлайн-конференции АПСС с участием заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева
Стоп-кадр онлайн-конференции АПСС с участием заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© YouTube канал "АПСС Россия"
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
"Постановлением Замоскворецкого суда от 11 сентября Исаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и трое суток", — сказала собеседница агентства.
Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").
О задержании Исаева в пятницу рассказал Минпромторг России. Как заявил РИА Новости представитель ведомства, "в ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие".
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваПроисшествия
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