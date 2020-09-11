https://ria.ru/20200911/moshennichestvo-1577113826.html
Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:07
2020-09-11T19:07
2020-09-11T19:29
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Замоскворецкий районный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах."Постановлением Замоскворецкого суда от 11 сентября Исаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и трое суток", — сказала собеседница агентства.Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").О задержании Исаева в пятницу рассказал Минпромторг России. Как заявил РИА Новости представитель ведомства, "в ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие".
https://ria.ru/20200910/vzyatka-1577053154.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, происшествия