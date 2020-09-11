Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577076246.html
В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
За сутки в России после COVID-19 выписаны 5734 человека, за все время в стране выздоровели 868 107, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:34
2020-09-11T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387945_0:138:3149:1909_1400x0_80_0_0_5f3bb05ec96e7d3e94d012e193d6155c.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5734 человека, за все время в стране выздоровели 868 107, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5734 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России - 868 107", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1256, <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> - 215 и в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> - 202.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387945_210:0:2939:2047_1400x0_80_0_0_5593558d15291f7df42a6a506e64192e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента

10:34 11.09.2020
329
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 5734 человека, за все время в стране выздоровели 868 107, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5734 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России - 868 107", - говорится в сообщении.
Наибольшее число выздоровевших в Москве - 1256, Нижегородской области - 215 и в Волгоградской области - 202.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
410002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
Работа станции скорой медицинской помощи
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Василий Усольцев
Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5504 новых случая коронавируса
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве выявили 698 новых случаев COVID-19
Алексей Навальный
В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
Здание Белого дома в Вашингтоне
Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
Шихан Куштау
Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
В России провели более 39,9 миллиона тестов на коронавирус
Здание МИД России
МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
Лучник стреляет из лука
Бразильского специалиста по коренным народам убили при изучении племени
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
10:34В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
10:34В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
10:33В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
10:33В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
10:33Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
10:32В России выявили 5504 новых случая коронавируса
Лента новостейМолния