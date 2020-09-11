https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577076246.html
В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
За сутки в России после COVID-19 выписаны 5734 человека, за все время в стране выздоровели 868 107, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:34
2020-09-11T10:34
2020-09-11T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5734 человека, за все время в стране выздоровели 868 107, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5734 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России - 868 107", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1256, <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> - 215 и в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> - 202.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество