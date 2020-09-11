https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577076246.html

В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента

За сутки в России после COVID-19 выписаны 5734 человека, за все время в стране выздоровели 868 107, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:34

2020-09-11T10:34

2020-09-11T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387945_0:138:3149:1909_1400x0_80_0_0_5f3bb05ec96e7d3e94d012e193d6155c.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5734 человека, за все время в стране выздоровели 868 107, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5734 человека... За весь период выписаны по выздоровлению по России - 868 107", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1256, <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> - 215 и в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> - 202.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество