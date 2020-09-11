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В Оренбурге педагога заподозрили в хищении денег у абитуриентов
Преподаватель техникума дополнительного профессионального образования при Оренбургском институте путей сообщения филиала Самарского государственного... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:43
2020-09-11T14:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
самарский государственный университет
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Преподаватель техникума дополнительного профессионального образования при Оренбургском институте путей сообщения филиала <a href="http://ria.ru/organization_Samarskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Самарского государственного университета</a> путей сообщения подозревается в хищении денег у 60 абитуриентов, сообщает в пятницу Уральское следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего преподавателя техникума дополнительного профессионального образования при Оренбургском институте путей сообщения филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" по факту хищения путем обмана относительно стоимости обучения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 2017 по 2020 годы преподаватель сообщал слушателям курсов недостоверную информацию о стоимости обучения, завышая ее. Таким образом он похитил у более чем 60 абитуриентов свыше 250 тысяч рублей, полагают следователи.В настоящее время подозреваемый допрошен, продолжаются допросы потерпевших, осматриваются изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документы, уточняет управление.
https://ria.ru/20200909/moshennichestvo-1576999126.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), самарский государственный университет, происшествия

В Оренбурге педагога заподозрили в хищении денег у абитуриентов

14:43 11.09.2020
1081
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория
Пустая аудитория - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Преподаватель техникума дополнительного профессионального образования при Оренбургском институте путей сообщения филиала Самарского государственного университета путей сообщения подозревается в хищении денег у 60 абитуриентов, сообщает в пятницу Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего преподавателя техникума дополнительного профессионального образования при Оренбургском институте путей сообщения филиала ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" по факту хищения путем обмана относительно стоимости обучения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2017 по 2020 годы преподаватель сообщал слушателям курсов недостоверную информацию о стоимости обучения, завышая ее. Таким образом он похитил у более чем 60 абитуриентов свыше 250 тысяч рублей, полагают следователи.
В настоящее время подозреваемый допрошен, продолжаются допросы потерпевших, осматриваются изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документы, уточняет управление.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Самарский государственный университетПроисшествия
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