https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577096256.html
В Москве явка на онлайн-голосовании достигла 64%
Явка на электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве к 14.00 мск достигла 64%, сообщил журналистам глава штаба по наблюдению Алексей Венедиктов. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:52
2020-09-11T14:52
2020-09-11T14:52
алексей венедиктов (журналист)
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Явка на электронном голосовании на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> к 14.00 мск достигла 64%, сообщил журналистам глава штаба по наблюдению <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."Такую явку в середине дня мы ещё не видели, сейчас мы движемся к двум третям на 14 часов, 64% уже проголосовали. А для сравнения, на голосовании по поправкам в конституцию в конце первого дня было 49%",- сказал Венедиктов.В настоящее время, согласно данным штаба, явка составляет 65,55%.Со 2 сентября начиналось досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве: Бабушкинский и Марьино. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
https://ria.ru/20200911/vybory-1577089445.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей венедиктов (журналист), москва, политика
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Явка на электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве
к 14.00 мск достигла 64%, сообщил журналистам глава штаба по наблюдению Алексей Венедиктов
.
"Такую явку в середине дня мы ещё не видели, сейчас мы движемся к двум третям на 14 часов, 64% уже проголосовали. А для сравнения, на голосовании по поправкам в конституцию в конце первого дня было 49%",- сказал Венедиктов.
В настоящее время, согласно данным штаба, явка составляет 65,55%.
Со 2 сентября начиналось досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве: Бабушкинский и Марьино. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.