https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577096256.html

В Москве явка на онлайн-голосовании достигла 64%

Явка на электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве к 14.00 мск достигла 64%, сообщил журналистам глава штаба по наблюдению Алексей Венедиктов. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:52

2020-09-11T14:52

2020-09-11T14:52

алексей венедиктов (журналист)

москва

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Явка на электронном голосовании на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> к 14.00 мск достигла 64%, сообщил журналистам глава штаба по наблюдению <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."Такую явку в середине дня мы ещё не видели, сейчас мы движемся к двум третям на 14 часов, 64% уже проголосовали. А для сравнения, на голосовании по поправкам в конституцию в конце первого дня было 49%",- сказал Венедиктов.В настоящее время, согласно данным штаба, явка составляет 65,55%.Со 2 сентября начиналось досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве: Бабушкинский и Марьино. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.

https://ria.ru/20200911/vybory-1577089445.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей венедиктов (журналист), москва, политика