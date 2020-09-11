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В Москве явка на онлайн-голосовании достигла 64%
Явка на электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве к 14.00 мск достигла 64%, сообщил журналистам глава штаба по наблюдению Алексей Венедиктов. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:52
2020-09-11T14:52
алексей венедиктов (журналист)
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Явка на электронном голосовании на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> к 14.00 мск достигла 64%, сообщил журналистам глава штаба по наблюдению <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."Такую явку в середине дня мы ещё не видели, сейчас мы движемся к двум третям на 14 часов, 64% уже проголосовали. А для сравнения, на голосовании по поправкам в конституцию в конце первого дня было 49%",- сказал Венедиктов.В настоящее время, согласно данным штаба, явка составляет 65,55%.Со 2 сентября начиналось досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве: Бабушкинский и Марьино. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
https://ria.ru/20200911/vybory-1577089445.html
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алексей венедиктов (журналист), москва, политика

В Москве явка на онлайн-голосовании достигла 64%

14:52 11.09.2020
520
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве к 14.00 мск достигла 64%, сообщил журналистам глава штаба по наблюдению Алексей Венедиктов.
"Такую явку в середине дня мы ещё не видели, сейчас мы движемся к двум третям на 14 часов, 64% уже проголосовали. А для сравнения, на голосовании по поправкам в конституцию в конце первого дня было 49%",- сказал Венедиктов.
В настоящее время, согласно данным штаба, явка составляет 65,55%.
Со 2 сентября начиналось досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве: Бабушкинский и Марьино. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
Подготовка избирательного участка к досрочному голосованию на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 14:03
Избрать до понедельника. Единый день голосования растянулся на три
590025
Обсудить 1
Алексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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