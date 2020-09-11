Минздрав объяснил порядок обеспечения лекарствами пациентов с гемофилией
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Препарат для больных гемофилией Эмицизумаб, который могут включить в перечень высокозатратных нозологий, необходим не всем пациентам с гемофилией, на федеральном уровне могут выделить средства для обеспечения лекарством 195 пациентов, что сопоставимо с затратами на лекарства, которыми пациенты обеспечиваются сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня. По данным газеты, министерство готово включить в список лекарство для пациентов с гемофилией Эмицизумаб, но при условии, что его получит не более 195 человек, уточняется в материале.
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"При рассмотрении вопроса о включении лекарственного препарата Эмицизумаб в перечень дорогостоящих препаратов, предназначенных для обеспечения пациентов с гемофилией, были представлены результаты фармакоэкономического исследования, которым определено, что лекарственное средство применяется исключительно для профилактики кровотечений у пациентов с ингибиторной формой гемофилии А и высоким титром ингибитора, ранее получавших профилактическую терапию лекарственными препаратами с шунтирующим механизмом действия", - говорится в сообщении.
Численность больных, у которых за счет программы высокозатратных нозологий будет проводиться профилактика кровотечений, действительно должна составить не более 195 человек, что сопоставимо с финансовыми затратами на лекарства, которыми пациенты обеспечиваются сегодня, уточнили в пресс-службе.
"В настоящее время пациенты с гемофилией А обеспечиваются всеми необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме, исходя из назначенной терапии", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время идет процедура формирования заявок на следующий год, при этом для всех пациентов с ингибиторной формой гемофилии А и высоким титром ингибитора возможно запланировать закупку препарата Эмицизумаб взамен терапии, применяемой сейчас, пояснили в пресс-службе.
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