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https://ria.ru/20200911/gemofiliya-1577105428.html
Минздрав объяснил порядок обеспечения лекарствами пациентов с гемофилией
Препарат для больных гемофилией Эмицизумаб, который могут включить в перечень высокозатратных нозологий, необходим не всем пациентам с гемофилией, на... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:59
2020-09-11T16:59
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Препарат для больных гемофилией Эмицизумаб, который могут включить в перечень высокозатратных нозологий, необходим не всем пациентам с гемофилией, на федеральном уровне могут выделить средства для обеспечения лекарством 195 пациентов, что сопоставимо с затратами на лекарства, которыми пациенты обеспечиваются сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.Ранее газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/3379774" target="_blank">"Коммерсант"</a> сообщила, что ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня. По данным газеты, министерство готово включить в список лекарство для пациентов с гемофилией Эмицизумаб, но при условии, что его получит не более 195 человек, уточняется в материале.Численность больных, у которых за счет программы высокозатратных нозологий будет проводиться профилактика кровотечений, действительно должна составить не более 195 человек, что сопоставимо с финансовыми затратами на лекарства, которыми пациенты обеспечиваются сегодня, уточнили в пресс-службе."В настоящее время пациенты с гемофилией А обеспечиваются всеми необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме, исходя из назначенной терапии", - отметили в пресс-службе.В настоящее время идет процедура формирования заявок на следующий год, при этом для всех пациентов с ингибиторной формой гемофилии А и высоким титром ингибитора возможно запланировать закупку препарата Эмицизумаб взамен терапии, применяемой сейчас, пояснили в пресс-службе.
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60
здоровье - общество, общество

Минздрав объяснил порядок обеспечения лекарствами пациентов с гемофилией

16:59 11.09.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Препарат для больных гемофилией Эмицизумаб, который могут включить в перечень высокозатратных нозологий, необходим не всем пациентам с гемофилией, на федеральном уровне могут выделить средства для обеспечения лекарством 195 пациентов, что сопоставимо с затратами на лекарства, которыми пациенты обеспечиваются сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня. По данным газеты, министерство готово включить в список лекарство для пациентов с гемофилией Эмицизумаб, но при условии, что его получит не более 195 человек, уточняется в материале.
Гемофилия в России: лечение болезни царевича Алексея в XXI веке - РИА Новости, 1920, 17.04.2017
17 апреля 2017, 14:00
Гемофилия в России: лечение болезни царевича Алексея в XXI векеПрезидент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев рассказал об особенностях и диагностике заболевания, проблемах, с которыми больные сталкиваются в повседневной жизни, личном опыте лечения и прогрессе в лечении гемофилии в России.
"При рассмотрении вопроса о включении лекарственного препарата Эмицизумаб в перечень дорогостоящих препаратов, предназначенных для обеспечения пациентов с гемофилией, были представлены результаты фармакоэкономического исследования, которым определено, что лекарственное средство применяется исключительно для профилактики кровотечений у пациентов с ингибиторной формой гемофилии А и высоким титром ингибитора, ранее получавших профилактическую терапию лекарственными препаратами с шунтирующим механизмом действия", - говорится в сообщении.
Численность больных, у которых за счет программы высокозатратных нозологий будет проводиться профилактика кровотечений, действительно должна составить не более 195 человек, что сопоставимо с финансовыми затратами на лекарства, которыми пациенты обеспечиваются сегодня, уточнили в пресс-службе.
"В настоящее время пациенты с гемофилией А обеспечиваются всеми необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме, исходя из назначенной терапии", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время идет процедура формирования заявок на следующий год, при этом для всех пациентов с ингибиторной формой гемофилии А и высоким титром ингибитора возможно запланировать закупку препарата Эмицизумаб взамен терапии, применяемой сейчас, пояснили в пресс-службе.
Капельница в больнице. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.04.2017
17 апреля 2017, 14:07
Минздрав рассказал о профилактическом лечении больных гемофилией
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