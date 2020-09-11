https://ria.ru/20200911/gemofiliya-1577105428.html

Минздрав объяснил порядок обеспечения лекарствами пациентов с гемофилией

Препарат для больных гемофилией Эмицизумаб, который могут включить в перечень высокозатратных нозологий, необходим не всем пациентам с гемофилией, на... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:59

2020-09-11T16:59

2020-09-11T16:59

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Препарат для больных гемофилией Эмицизумаб, который могут включить в перечень высокозатратных нозологий, необходим не всем пациентам с гемофилией, на федеральном уровне могут выделить средства для обеспечения лекарством 195 пациентов, что сопоставимо с затратами на лекарства, которыми пациенты обеспечиваются сегодня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.Ранее газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/3379774" target="_blank">"Коммерсант"</a> сообщила, что ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня. По данным газеты, министерство готово включить в список лекарство для пациентов с гемофилией Эмицизумаб, но при условии, что его получит не более 195 человек, уточняется в материале.Численность больных, у которых за счет программы высокозатратных нозологий будет проводиться профилактика кровотечений, действительно должна составить не более 195 человек, что сопоставимо с финансовыми затратами на лекарства, которыми пациенты обеспечиваются сегодня, уточнили в пресс-службе."В настоящее время пациенты с гемофилией А обеспечиваются всеми необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме, исходя из назначенной терапии", - отметили в пресс-службе.В настоящее время идет процедура формирования заявок на следующий год, при этом для всех пациентов с ингибиторной формой гемофилии А и высоким титром ингибитора возможно запланировать закупку препарата Эмицизумаб взамен терапии, применяемой сейчас, пояснили в пресс-службе.

https://sn.ria.ru/20170417/1491927701.html

https://ria.ru/20170417/1492406327.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество