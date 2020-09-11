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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577086057.html
Путин поддерживает Лукашенко, но не слишком активно, считает Тихановская
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что президент России Владимир Путин поддерживает своего белорусского коллегу Александра... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:46
2020-09-11T12:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> считает, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддерживает своего белорусского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, но не слишком активно.Экс-кандидат добавила, что "он (Путин – ред.) не послал военных, пока стоит рядом и наблюдает". "Мы просим Россию, как и другие страны, уважать наш суверенитет. Все, что происходит внутри нашей страны, не касается соседей. Мы хотим решить это сами, без вмешательства. Тем более что никаких оснований для ввода войск нет, у нас мирные демонстрации направлены против одного человека. Я бы не хотела, чтобы Россия вмешивалась в наши внутренние дела", - заявила Тихановская.Ранее Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе Лукашенко.Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> также предостерегала <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС от любых форм вмешательства в дела республики. Лукашенко в свою очередь обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
Мнение домохозяйки, ни Путина, ни Лукашенко не интересует....
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москва
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светлана тихановская, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире

Путин поддерживает Лукашенко, но не слишком активно, считает Тихановская

12:46 11.09.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что президент России Владимир Путин поддерживает своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, но не слишком активно.
"Думаю, он (Путин – ред.) решил подождать. Они планируют встречу, и Лукашенко говорил, что в случае необходимости попросит Россию о военной помощи. Я вижу, что Путин его поддерживает, но не очень активно", - заявила Тихановская в интервью газете Rzeczpospolita.
Экс-кандидат добавила, что "он (Путин – ред.) не послал военных, пока стоит рядом и наблюдает". "Мы просим Россию, как и другие страны, уважать наш суверенитет. Все, что происходит внутри нашей страны, не касается соседей. Мы хотим решить это сами, без вмешательства. Тем более что никаких оснований для ввода войск нет, у нас мирные демонстрации направлены против одного человека. Я бы не хотела, чтобы Россия вмешивалась в наши внутренние дела", - заявила Тихановская.
Ранее Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе Лукашенко.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Москва также предостерегала США и ЕС от любых форм вмешательства в дела республики. Лукашенко в свою очередь обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияВ мире
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Мнение домохозяйки, ни Путина, ни Лукашенко не интересует....
11 сентября, 12:48
Арсений НовиковАрсений Новиков
2900000
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