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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577075453.html
СК Белоруссии пообещал ответить на заявления о насилии на протестах
Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по заявлениям граждан о незаконном применении правоохранителями силы и спецсредств при подавлении протестов,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:26
2020-09-11T10:26
протесты в белоруссии
павел латушко
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проводит проверку по заявлениям граждан о незаконном применении правоохранителями силы и спецсредств при подавлении протестов, обещает дать ответ в установленном законом порядке, следует из ответа ведомства на заявление члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павла Латушко</a>.В августе Латушко обратился в СК с заявлением о возбуждении уголовных дел по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанных во время акций протеста граждан. Ответ ведомства политик разместил в пятницу в своем Telegram-канале."Поскольку в Вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется. Одновременно полагаем возможным отметить, что по поступающим в подразделения СК сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном законодательством порядке", - говорится в ответе ведомства.В нем также отмечается, что правовая оценка по соответствующим материалам будет дана Следственным комитетом по результатам завершения проверочных мероприятий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html
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павел латушко, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире

СК Белоруссии пообещал ответить на заявления о насилии на протестах

10:26 11.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по заявлениям граждан о незаконном применении правоохранителями силы и спецсредств при подавлении протестов, обещает дать ответ в установленном законом порядке, следует из ответа ведомства на заявление члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Павла Латушко.
В августе Латушко обратился в СК с заявлением о возбуждении уголовных дел по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанных во время акций протеста граждан. Ответ ведомства политик разместил в пятницу в своем Telegram-канале.
"Поскольку в Вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется. Одновременно полагаем возможным отметить, что по поступающим в подразделения СК сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном законодательством порядке", - говорится в ответе ведомства.
В нем также отмечается, что правовая оценка по соответствующим материалам будет дана Следственным комитетом по результатам завершения проверочных мероприятий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 18:02Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)БелоруссияВ мире
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