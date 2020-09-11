СК Белоруссии пообещал ответить на заявления о насилии на протестах
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по заявлениям граждан о незаконном применении правоохранителями силы и спецсредств при подавлении протестов, обещает дать ответ в установленном законом порядке, следует из ответа ведомства на заявление члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Павла Латушко.
В августе Латушко обратился в СК с заявлением о возбуждении уголовных дел по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанных во время акций протеста граждан. Ответ ведомства политик разместил в пятницу в своем Telegram-канале.
"Поскольку в Вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется. Одновременно полагаем возможным отметить, что по поступающим в подразделения СК сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном законодательством порядке", - говорится в ответе ведомства.
В нем также отмечается, что правовая оценка по соответствующим материалам будет дана Следственным комитетом по результатам завершения проверочных мероприятий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.