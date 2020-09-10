https://ria.ru/20200910/zakharova-1577065202.html

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T22:03

2020-09-10T22:03

2020-09-11T00:20

россия

мария захарова

владимир путин

политика

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<strong>БЕЛГРАД, 10 сен — РИА Новости.</strong> Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a> о визите сербской делегации в Вашингтон.Вучич сообщил, что провел с российским коллегой "отличный телефонный разговор"."Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин извинился перед Вучичем.Ранее сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> посетила <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова опубликовала этот снимок в фейсбуке, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу", пост раскритиковали. Позже она объяснила, что ее публикацию неверно истолковали, и добавила, что "единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".

https://ria.ru/20200907/zakharova-1576886067.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, владимир путин, политика