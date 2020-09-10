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Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку
Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО ведущего советника департамента Минобороны по оборонзаказу в рамках дела о крупной взятке, рассказала РИА Новости РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:14
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министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в четверг заключил в СИЗО ведущего советника департамента <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны</a> по оборонзаказу в рамках дела о крупной взятке, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.О задержании ведущего советника одного из отделов указанного департамента Виталия Ликучева ранее не сообщалось, следствие ситуацию пока не комментировало."Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ликучева Виталия Викторовича, подозреваемого по части 6 статьи 290 УК РФ", - сказала Морозова.Срок ареста избран до 8 ноября. Фабула дела пока не раскрывается, исходя из формулировки статьи можно лишь заключить, что речь о взятке более чем в миллион рублей. Именно с такой суммы начинается квалификация "особо крупный размер".Ликучеву грозит до 12 лет лишения свободы с штрафом, до 60 раз превышающим сумму взятки.В рамках этого дела также арестован Юрий Здравило, до задержания он работал советником отдела Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ. Оба находятся в статусе подозреваемых по делу о крупной взятке, срок ареста установлен до 8 ноября.
https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), москва, происшествия

Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку

17:14 10.09.2020 (обновлено: 19:02 10.09.2020)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Fotolia / sebra
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО ведущего советника департамента Минобороны по оборонзаказу в рамках дела о крупной взятке, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
О задержании ведущего советника одного из отделов указанного департамента Виталия Ликучева ранее не сообщалось, следствие ситуацию пока не комментировало.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ликучева Виталия Викторовича, подозреваемого по части 6 статьи 290 УК РФ", - сказала Морозова.
Срок ареста избран до 8 ноября. Фабула дела пока не раскрывается, исходя из формулировки статьи можно лишь заключить, что речь о взятке более чем в миллион рублей. Именно с такой суммы начинается квалификация "особо крупный размер".
Хинкали - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 16:02
"Хинкали и салат из огурцов": в России полицейского судят за взятки едой
Ликучеву грозит до 12 лет лишения свободы с штрафом, до 60 раз превышающим сумму взятки.
В рамках этого дела также арестован Юрий Здравило, до задержания он работал советником отдела Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ. Оба находятся в статусе подозреваемых по делу о крупной взятке, срок ареста установлен до 8 ноября.
4411000
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваПроисшествия
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