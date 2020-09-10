https://ria.ru/20200910/vzyatka-1577053154.html

Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку

Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО ведущего советника департамента Минобороны по оборонзаказу в рамках дела о крупной взятке, рассказала РИА Новости РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:14

2020-09-10T17:14

2020-09-10T19:02

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в четверг заключил в СИЗО ведущего советника департамента <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны</a> по оборонзаказу в рамках дела о крупной взятке, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.О задержании ведущего советника одного из отделов указанного департамента Виталия Ликучева ранее не сообщалось, следствие ситуацию пока не комментировало."Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ликучева Виталия Викторовича, подозреваемого по части 6 статьи 290 УК РФ", - сказала Морозова.Срок ареста избран до 8 ноября. Фабула дела пока не раскрывается, исходя из формулировки статьи можно лишь заключить, что речь о взятке более чем в миллион рублей. Именно с такой суммы начинается квалификация "особо крупный размер".Ликучеву грозит до 12 лет лишения свободы с штрафом, до 60 раз превышающим сумму взятки.В рамках этого дела также арестован Юрий Здравило, до задержания он работал советником отдела Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ. Оба находятся в статусе подозреваемых по делу о крупной взятке, срок ареста установлен до 8 ноября.

https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), москва, происшествия