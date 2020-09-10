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https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577053250.html
В Москве рассказали о состоянии первых участников вакцинации от COVID-19
В среду от COVID-19 привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья некоторых из них отслеживают с помощью браслетов,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:15
2020-09-10T17:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> В среду от COVID-19 привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья некоторых из них отслеживают с помощью браслетов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">"Россия 24".</a>По её словам, телемедицинские центры осуществляют мониторинг здоровья тех, кто принимает участие в исследованиях по вакцине от коронавируса.Она отметила, что все исследование состояние здоровья человека происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения и участника исследования, и врачей. Для инновационной группы используют браслеты, измеряют основные показатели здоровья, который автоматически передает данные в электронном виде.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , общество

В Москве рассказали о состоянии первых участников вакцинации от COVID-19

17:15 10.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик держит шприц с вакциной
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В среду от COVID-19 привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья некоторых из них отслеживают с помощью браслетов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
По её словам, телемедицинские центры осуществляют мониторинг здоровья тех, кто принимает участие в исследованиях по вакцине от коронавируса.
"Сегодня у нас первый день, когда мы оцениваем самочувствие первых участников исследования. Вчера были привиты 13 человек, сегодня с утра их уже всех обзвонили, все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то немного болит рука, у кого-то болит голова, но всё это в пределах нормы при любой вакцинации", - рассказала Ракова.
Она отметила, что все исследование состояние здоровья человека происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения и участника исследования, и врачей. Для инновационной группы используют браслеты, измеряют основные показатели здоровья, который автоматически передает данные в электронном виде.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
2250001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаОбщество
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