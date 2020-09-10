https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577053250.html

В Москве рассказали о состоянии первых участников вакцинации от COVID-19

В среду от COVID-19 привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья некоторых из них отслеживают с помощью браслетов,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:15

2020-09-10T17:15

2020-09-10T17:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> В среду от COVID-19 привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья некоторых из них отслеживают с помощью браслетов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">"Россия 24".</a>По её словам, телемедицинские центры осуществляют мониторинг здоровья тех, кто принимает участие в исследованиях по вакцине от коронавируса.Она отметила, что все исследование состояние здоровья человека происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения и участника исследования, и врачей. Для инновационной группы используют браслеты, измеряют основные показатели здоровья, который автоматически передает данные в электронном виде.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , общество