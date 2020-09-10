В Москве рассказали о состоянии первых участников вакцинации от COVID-19
Медик держит шприц с вакциной
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В среду от COVID-19 привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья некоторых из них отслеживают с помощью браслетов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
По её словам, телемедицинские центры осуществляют мониторинг здоровья тех, кто принимает участие в исследованиях по вакцине от коронавируса.
"Сегодня у нас первый день, когда мы оцениваем самочувствие первых участников исследования. Вчера были привиты 13 человек, сегодня с утра их уже всех обзвонили, все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то немного болит рука, у кого-то болит голова, но всё это в пределах нормы при любой вакцинации", - рассказала Ракова.
Она отметила, что все исследование состояние здоровья человека происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения и участника исследования, и врачей. Для инновационной группы используют браслеты, измеряют основные показатели здоровья, который автоматически передает данные в электронном виде.
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