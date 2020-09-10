https://ria.ru/20200910/tikhanovskaya-1577064124.html

Сейм Литвы назвал Тихановскую "избранным президентом Белоруссии"

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Светлану Тихановскую "избранным президентом Белоруссии". РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:58

2020-09-10T20:58

2020-09-10T22:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Светлану Тихановскую "избранным президентом Белоруссии".Литовский парламент призвал международное сообщество поддержать это решение, а также созданный оппозицией Координационный совет.Авторы резолюции также предложили рассматривать действия президента Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны". В документе подчеркивается, что подписание новых международных договоров с Россией "ограничивает суверенитет белорусского народа".Кроме того, парламентарии потребовали от Москвы "не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии" и отказаться от новых соглашений с Минском.Сейм Литвы пригрозил новыми санкциями, если Россия "попытается ограничить суверенитет Белоруссии незаконными средствами".Ранее Литва, куда Тихановская уехала сразу после президентских выборов, отказалась признавать результаты и запретила Лукашенко въезд в страну и открыто поддержала оппозицию. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вильнюс в ситуации вокруг Минска перешел все границы. По словам министра, есть основания полагает, что литовские власти и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/tikhanovskie-1576991053.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире