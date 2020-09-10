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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/tikhanovskaya-1577064124.html
Сейм Литвы назвал Тихановскую "избранным президентом Белоруссии"
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Светлану Тихановскую "избранным президентом Белоруссии". РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:58
2020-09-10T22:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Светлану Тихановскую "избранным президентом Белоруссии".Литовский парламент призвал международное сообщество поддержать это решение, а также созданный оппозицией Координационный совет.Авторы резолюции также предложили рассматривать действия президента Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны". В документе подчеркивается, что подписание новых международных договоров с Россией "ограничивает суверенитет белорусского народа".Кроме того, парламентарии потребовали от Москвы "не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии" и отказаться от новых соглашений с Минском.Сейм Литвы пригрозил новыми санкциями, если Россия "попытается ограничить суверенитет Белоруссии незаконными средствами".Ранее Литва, куда Тихановская уехала сразу после президентских выборов, отказалась признавать результаты и запретила Лукашенко въезд в страну и открыто поддержала оппозицию. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вильнюс в ситуации вокруг Минска перешел все границы. По словам министра, есть основания полагает, что литовские власти и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/tikhanovskie-1576991053.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Сейм Литвы назвал Тихановскую "избранным президентом Белоруссии"

20:58 10.09.2020 (обновлено: 22:22 10.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Светлану Тихановскую "избранным президентом Белоруссии".
Литовский парламент призвал международное сообщество поддержать это решение, а также созданный оппозицией Координационный совет.
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Авторы резолюции также предложили рассматривать действия президента Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны". В документе подчеркивается, что подписание новых международных договоров с Россией "ограничивает суверенитет белорусского народа".
Кроме того, парламентарии потребовали от Москвы "не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии" и отказаться от новых соглашений с Минском.
Сейм Литвы пригрозил новыми санкциями, если Россия "попытается ограничить суверенитет Белоруссии незаконными средствами".
Ранее Литва, куда Тихановская уехала сразу после президентских выборов, отказалась признавать результаты и запретила Лукашенко въезд в страну и открыто поддержала оппозицию.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вильнюс в ситуации вокруг Минска перешел все границы. По словам министра, есть основания полагает, что литовские власти и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
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