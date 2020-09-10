https://ria.ru/20200910/suitsid-1577054839.html

В Москве остановленный ДПС водитель покончил с собой у отдела полиции

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти водителя около отдела полиции Тропарево-Никулино, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:37

2020-09-10T17:37

2020-09-10T17:37

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти водителя около отдела полиции Тропарево-Никулино, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">столичного</a> главка МВД.По информации ведомства, в четверг сотрудники ДПС на Мичуринском проспекте остановили легковой автомобиль. При проверке личности водителя по базам данных было установлено, что мужчина находится в розыске по подозрению в мошенничестве.В полиции уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям сотрудников полиции.

https://ria.ru/20200116/1563480736.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия