https://ria.ru/20200910/subsidiya-1577056197.html

Около 300 семей стали участниками проекта "Курганская область зовет!"

Около трехсот семей Курганской области с мая прошлого года стали участниками региональной программы "Курганская область зовет!" и получили субсидию на... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:59

2020-09-10T17:59

2020-09-10T17:59

вадим шумков

курганская область

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<strong>КУРГАН, 10 сен – РИА Новости</strong>. Около трехсот семей Курганской области с мая прошлого года стали участниками региональной программы "Курганская область зовет!" и получили субсидию на возмещение затрат на первоначальный взнос по ипотеке в размере до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона."Порядка 300 семей с мая прошлого года воспользовались региональной программой по выдаче субсидий в размере до 300 тысяч рублей, на возмещение первоначального взноса по ипотеке. Участниками программы в текущем году стали 142 семьи", - отметили в пресс-службе, напомнив при этом, что программа "Курганская область зовет!" была инициирована губернатором региона <a href="https://ria.ru/person_Vadim_SHumkov" target="_blank">Вадимом Шумковым</a>.Генеральный директор Курганской ипотечно-жилищной корпорации (АО "КИЖК") Илья Васильев сообщил о планах уже с текущего месяца увеличить максимальную сумму субсидии на возмещение первоначального взноса по ипотеке на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов с 300 до 500 тысяч рублей. "Пакет изменений в программу "Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области" уже подготовлен. Документ проходит согласование", - цитирует пресс-служба слова Васильева.

https://ria.ru/20200909/institut-1577005683.html

курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим шумков, курганская область