Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/subsidiya-1577056197.html
Около 300 семей стали участниками проекта "Курганская область зовет!"
Около трехсот семей Курганской области с мая прошлого года стали участниками региональной программы "Курганская область зовет!" и получили субсидию на... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:59
2020-09-10T17:59
вадим шумков
курганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1fb56a18a8266682fc30d67ebc6e023b.jpg
<strong>КУРГАН, 10 сен – РИА Новости</strong>. Около трехсот семей Курганской области с мая прошлого года стали участниками региональной программы "Курганская область зовет!" и получили субсидию на возмещение затрат на первоначальный взнос по ипотеке в размере до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона."Порядка 300 семей с мая прошлого года воспользовались региональной программой по выдаче субсидий в размере до 300 тысяч рублей, на возмещение первоначального взноса по ипотеке. Участниками программы в текущем году стали 142 семьи", - отметили в пресс-службе, напомнив при этом, что программа "Курганская область зовет!" была инициирована губернатором региона <a href="https://ria.ru/person_Vadim_SHumkov" target="_blank">Вадимом Шумковым</a>.Генеральный директор Курганской ипотечно-жилищной корпорации (АО "КИЖК") Илья Васильев сообщил о планах уже с текущего месяца увеличить максимальную сумму субсидии на возмещение первоначального взноса по ипотеке на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов с 300 до 500 тысяч рублей. "Пакет изменений в программу "Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области" уже подготовлен. Документ проходит согласование", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
https://ria.ru/20200909/institut-1577005683.html
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_53d5de11b8bbc94d047329ee787348d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим шумков, курганская область

Около 300 семей стали участниками проекта "Курганская область зовет!"

17:59 10.09.2020
42
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КУРГАН, 10 сен – РИА Новости. Около трехсот семей Курганской области с мая прошлого года стали участниками региональной программы "Курганская область зовет!" и получили субсидию на возмещение затрат на первоначальный взнос по ипотеке в размере до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Порядка 300 семей с мая прошлого года воспользовались региональной программой по выдаче субсидий в размере до 300 тысяч рублей, на возмещение первоначального взноса по ипотеке. Участниками программы в текущем году стали 142 семьи", - отметили в пресс-службе, напомнив при этом, что программа "Курганская область зовет!" была инициирована губернатором региона Вадимом Шумковым.
Ученики в компьютерном классе - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 19:16
В Кургане откроется первый IT-институт
Генеральный директор Курганской ипотечно-жилищной корпорации (АО "КИЖК") Илья Васильев сообщил о планах уже с текущего месяца увеличить максимальную сумму субсидии на возмещение первоначального взноса по ипотеке на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов с 300 до 500 тысяч рублей.
"Пакет изменений в программу "Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области" уже подготовлен. Документ проходит согласование", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
000000
Обсудить 0
Вадим ШумковКурганская область
Рекомендуем
Главный вход Парка Культуры и Отдыха имени Горького
Неделя дизайна в Милане стала партнером "Российской креативной недели"
Молоток в зале судебных заседаний
Жителю Якутска дали 20 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Власти Ленобласти привлекут врачей в регион квартирами и амбулаториями
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленобласти представил законопроект о соцгарантиях населению
Сургутский район (ХМАО)
В Югре расселяют жителей поселка рядом с промзоной
Дом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде
Еще два дома сдадут в октябре в проблемном ЖК под Нижним Новгородом
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным
Ученики на уроке информатики
Подмосковные школьники изучат искусственный интеллект на "Уроках цифры"
Здание Центрального банка России в Москве
Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала о ситуации с вакансиями в Москве
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
"Я не хожу голодная": Полина Гагарина раскрыла секрет чрезмерной худобы
Голосование на выборах
Общественная палата подготовила к выборам более 40 тысяч наблюдателей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента
Сотрудники милиции на одной из улиц в Минске, где проходит несанкционированная акция оппозиции Марш единства
В Минске задержали журналиста Семченко
Новый электрокар Lucid Air
Раскрыты впечатляющие параметры Lucid Air — конкурента "Теслы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38РБК: в России планируют ввести бесплатный проезд в транспорте
03:31"У России такого нет": Трамп рассказал об американском оружии
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Лента новостейМолния