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Туризм
https://ria.ru/20200910/puteshestviya-1577015536.html
Опрос показал, сколько россиян успели попутешествовать после самоизоляции
Почти половина россиян после отмены режима самоизоляции в стране уже успели попутешествовать, а чуть более трети граждан говорят о возвращении повседневной... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T07:06
2020-09-10T07:06
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
москва
европа
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Почти половина россиян после отмены режима самоизоляции в стране уже успели попутешествовать, а чуть более трети граждан говорят о возвращении повседневной жизни к норме, говорится в исследовании банка "<a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Открытие</a>", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным банка, 45% россиян уже успели попутешествовать после отмены карантина: 25% поехали за пределы родного населенного пункта после снятия эпидемических ограничений при первой же возможности, а еще 20% отправились в поездку в заранее запланированный отпуск.В то же время 35% опрошенных заявили, что пока отказались от путешествий из-за сокращения доходов, еще 10% россиян из-за боязни заразиться <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a>. Остальные 10% респондентов выбрали другой ответ, в том числе отмечали, что ждут открытия границ с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a>.Возвращается в привычное русло и повседневная жизнь россиян, выяснили аналитики банка. Так, 16% опрошенных заявили, что уже ходят в кафе и рестораны, как до пандемии, а 15% респондентов побывали после снятия ограничений в кино, театре или на футбольном матче. В целом, подчеркнули в банке, более трети респондентов (36%) заявили, что уже живут так же, как до карантина.Исследование проведено банком "Открытие" 1-6 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20200909/nerazberikha-1577010462.html
https://ria.ru/20200908/turisty-1576910258.html
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россия
москва
европа
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, москва, европа, общество

Опрос показал, сколько россиян успели попутешествовать после самоизоляции

07:06 10.09.2020
1754
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Почти половина россиян после отмены режима самоизоляции в стране уже успели попутешествовать, а чуть более трети граждан говорят о возвращении повседневной жизни к норме, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным банка, 45% россиян уже успели попутешествовать после отмены карантина: 25% поехали за пределы родного населенного пункта после снятия эпидемических ограничений при первой же возможности, а еще 20% отправились в поездку в заранее запланированный отпуск.
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В то же время 35% опрошенных заявили, что пока отказались от путешествий из-за сокращения доходов, еще 10% россиян из-за боязни заразиться коронавирусом. Остальные 10% респондентов выбрали другой ответ, в том числе отмечали, что ждут открытия границ с Европой.
Возвращается в привычное русло и повседневная жизнь россиян, выяснили аналитики банка. Так, 16% опрошенных заявили, что уже ходят в кафе и рестораны, как до пандемии, а 15% респондентов побывали после снятия ограничений в кино, театре или на футбольном матче. В целом, подчеркнули в банке, более трети респондентов (36%) заявили, что уже живут так же, как до карантина.
Исследование проведено банком "Открытие" 1-6 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.
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