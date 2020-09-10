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Пожарные локализовали очаг возгорания в порту Бейрута
Опасности распространения пожара в порту Бейрута нет, очаг возгорания локализован, заявил ливанскому информационному агентству NNA глава службы гражданской... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:42
2020-09-10T17:07
бейрут
ливан
в мире
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<strong>КАИР, 10 сен - РИА Новости.</strong> Опасности распространения пожара в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> нет, очаг возгорания локализован, заявил ливанскому информационному агентству <a href="http://www.nna-leb.gov.lb/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NNA </a>глава службы гражданской обороны страны Реймон Хатар.Хатар опроверг "какие-либо опасения в распространении пожара, поскольку силы гражданской обороны и пожарные бригады полностью окружили район возгорания и локализовали его очаг", цитирует агентство заявление главы ГО <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>.Он подтвердил, что речь идет о возгорании "легковоспламеняющихся материалов, таких как масла и резина, что требует исключительных мер при борьбе с огнем". "Для того чтобы полностью потушить подобные вещества, требуется время… Задействованные в тушении сотрудники не покинут места до окончательного устранения пожара", - сказал Хатар.Ранее сегодня Хатар обратился к владельцам автоцистерн с просьбой направиться в порт Бейрута, чтобы заполнить пожарные машины водой для скорейшего тушения огня, который распространяется не в сторону моря, а к наиболее оживленному автомобильному мосту Шарль Хелю.Крупный пожар возник в четверг на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута, к его тушению привлечены 16 пожарных расчетов и вертолеты. По данным службы <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного креста</a> Ливана, пожар обошелся без жертв.
https://ria.ru/20200910/beyrut-1577045693.html
https://ria.ru/20200910/pozhar-1577044400.html
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бейрут, ливан, в мире

Пожарные локализовали очаг возгорания в порту Бейрута

16:42 10.09.2020 (обновлено: 17:07 10.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПожар на территории порта в Бейруте
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Опасности распространения пожара в порту Бейрута нет, очаг возгорания локализован, заявил ливанскому информационному агентству NNA глава службы гражданской обороны страны Реймон Хатар.
Хатар опроверг "какие-либо опасения в распространении пожара, поскольку силы гражданской обороны и пожарные бригады полностью окружили район возгорания и локализовали его очаг", цитирует агентство заявление главы ГО Ливана.
Вертолет во время тушения пожара на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 15:40
Военные вертолеты привлекли к тушению пожара в порту Бейрута
Он подтвердил, что речь идет о возгорании "легковоспламеняющихся материалов, таких как масла и резина, что требует исключительных мер при борьбе с огнем". "Для того чтобы полностью потушить подобные вещества, требуется время… Задействованные в тушении сотрудники не покинут места до окончательного устранения пожара", - сказал Хатар.
Ранее сегодня Хатар обратился к владельцам автоцистерн с просьбой направиться в порт Бейрута, чтобы заполнить пожарные машины водой для скорейшего тушения огня, который распространяется не в сторону моря, а к наиболее оживленному автомобильному мосту Шарль Хелю.
Крупный пожар возник в четверг на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута, к его тушению привлечены 16 пожарных расчетов и вертолеты. По данным службы Красного креста Ливана, пожар обошелся без жертв.
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 15:53
Крупный пожар в порту Бейрута
200500
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