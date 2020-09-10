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Названа причина крупного пожара в порту Бейрута
Крупный пожар на территории порта Бейрута разгорелся на складе с маслом и покрышками, сообщается в заявлении армии Ливана. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:19
2020-09-10T15:54
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Крупный пожар на территории порта <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> разгорелся на складе с маслом и покрышками, сообщается в заявлении армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>.Ранее с территории порта начали подниматься клубы черного дыма, которые были видны за несколько километров от места пожара."Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана", - написано в сообщении военных.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/beyrut-1576868803.html
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бейрут
ливан
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бейрут, ливан, в мире

Названа причина крупного пожара в порту Бейрута

14:19 10.09.2020 (обновлено: 15:54 10.09.2020)
2307
© REUTERS / Alaa KanaanПожар в порту Бейрута
Пожар в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© REUTERS / Alaa Kanaan
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на территории порта Бейрута разгорелся на складе с маслом и покрышками, сообщается в заявлении армии Ливана.
Ранее с территории порта начали подниматься клубы черного дыма, которые были видны за несколько километров от места пожара.
Крупный пожар в порту Бейрута
© REUTERS / Mohamed Azakir

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

Тушение пожара в порту Бейрута
1 из 9

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

Тушение пожара в порту Бейрута
2 из 9

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

Тушение пожара в порту Бейрута
3 из 9

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hussein Malla

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

Тушение пожара в порту Бейрута
4 из 9

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Mohamed Azakir

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Дым от пожара в порту Бейрута
5 из 9

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

Вертолет во время тушения пожара на территории порта в Бейруте
6 из 9

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

Пожар на территории порта в Бейруте
7 из 9

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

Пожар на территории порта в Бейруте
8 из 9

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alaa Kanaan

Пожар в порту Бейрута.

Пожар в порту Бейрута
9 из 9

Пожар в порту Бейрута.

© REUTERS / Alaa Kanaan
1 из 9

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

© REUTERS / Mohamed Azakir
2 из 9

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 9

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 9

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 9

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

© REUTERS / Mohamed Azakir
6 из 9

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Пожар в порту Бейрута.

© REUTERS / Alaa Kanaan
"Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана", - написано в сообщении военных.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 12:39
В Бейруте обнаружен еще один склад со взрывоопасными веществами
0221302
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БейрутЛиванВ мире
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