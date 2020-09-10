https://ria.ru/20200910/pozhar-1577037784.html

Названа причина крупного пожара в порту Бейрута

Крупный пожар на территории порта Бейрута разгорелся на складе с маслом и покрышками, сообщается в заявлении армии Ливана. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:19

2020-09-10T14:19

2020-09-10T15:54

бейрут

ливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577036359_0:156:1198:830_1400x0_80_0_0_debaa3eb600d647b85f1b6e8352724a0.jpg

<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Крупный пожар на территории порта <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> разгорелся на складе с маслом и покрышками, сообщается в заявлении армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>.Ранее с территории порта начали подниматься клубы черного дыма, которые были видны за несколько километров от места пожара."Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана", - написано в сообщении военных.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/beyrut-1576868803.html

2

бейрут

ливан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейрут, ливан, в мире