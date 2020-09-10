https://ria.ru/20200910/pozhar-1577037784.html
Названа причина крупного пожара в порту Бейрута
Крупный пожар на территории порта Бейрута разгорелся на складе с маслом и покрышками, сообщается в заявлении армии Ливана. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:19
2020-09-10T14:19
2020-09-10T15:54
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ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Крупный пожар на территории порта <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> разгорелся на складе с маслом и покрышками, сообщается в заявлении армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>.Ранее с территории порта начали подниматься клубы черного дыма, которые были видны за несколько километров от места пожара."Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана", - написано в сообщении военных.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/beyrut-1576868803.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, ливан, в мире