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В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар
На территории порта Бейрута вспыхнул сильный пожар, столб густого черного дыма видно за три километра от гавани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:49
2020-09-10T15:54
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. </strong>На территории порта <a href="https://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank">Бейрута</a> вспыхнул сильный пожар, столб густого черного дыма видно за три километра от гавани, передает корреспондент РИА Новости.Первоначально ливанские СМИ сообщали, что пожар начался на месте одного из ангаров на территории duty free, а генеральный директор ливанского <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a> заявил телеканалу <a href="https://otv.com.lb" target="_blank" rel="nofollow noopener">OTV</a>, что густой черный дым стал результатом поджога мусора.На место прибыли пожарные части и военные.Позже армия <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> заявила, что пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. "На месте работают пожарные расчеты, им помогают армейские вертолеты", — говорится в сообщении.Позже генсек Красного креста сообщил, что погибших и серьезно пострадавших в результате пожара нет. По его словам, один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.Полиция и армия перекрыли северный выезд из города, так как участок этой трассы проходит вблизи от очага возгорания.Четвертого августа <a href="https://ria.ru/category_beirut_04082020/" target="_blank">в порту Бейрута прогремел мощный взрыв</a>. Тогда были уничтожены или повреждены сотни домов, часть из них полностью разрушилась, во многих кварталах выбило стекла. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения.По данным властей, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которую таможенники конфисковали в 2014 году. Все это время она хранилась на складе.Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действует режим чрезвычайного положения.
https://ria.ru/20200904/beyrut-1576726763.html
Шо? Опять???
23
Что не взорвалось, то догорит.
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бейрут
ливан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Пожар в порту Бейрута
LIVE: Пожар в порту Бейрута
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бейрут, ливан, в мире

В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

13:49 10.09.2020 (обновлено: 15:54 10.09.2020)
27117
БЕЙРУТ, 10 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. На территории порта Бейрута вспыхнул сильный пожар, столб густого черного дыма видно за три километра от гавани, передает корреспондент РИА Новости.
Первоначально ливанские СМИ сообщали, что пожар начался на месте одного из ангаров на территории duty free, а генеральный директор ливанского Красного Креста заявил телеканалу OTV, что густой черный дым стал результатом поджога мусора.
На место прибыли пожарные части и военные.
Позже армия Ливана заявила, что пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны.
"На месте работают пожарные расчеты, им помогают армейские вертолеты", — говорится в сообщении.
Крупный пожар в порту Бейрута
© REUTERS / Mohamed Azakir

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

Тушение пожара в порту Бейрута
1 из 9

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

Тушение пожара в порту Бейрута
2 из 9

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

Тушение пожара в порту Бейрута
3 из 9

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hussein Malla

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

Тушение пожара в порту Бейрута
4 из 9

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Mohamed Azakir

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Дым от пожара в порту Бейрута
5 из 9

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

Вертолет во время тушения пожара на территории порта в Бейруте
6 из 9

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

Пожар на территории порта в Бейруте
7 из 9

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

Пожар на территории порта в Бейруте
8 из 9

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alaa Kanaan

Пожар в порту Бейрута.

Пожар в порту Бейрута
9 из 9

Пожар в порту Бейрута.

© REUTERS / Alaa Kanaan
1 из 9

Пожар вспыхнул на складе с маслом и перекинулся на хранящиеся рядом автопокрышки.

© REUTERS / Mohamed Azakir
2 из 9

С территории порта начали подниматься клубы густого черного дыма.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 9

Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 9

При пожаре один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 9

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

© REUTERS / Mohamed Azakir
6 из 9

С воздуха их поддерживают вертолеты ливанской армии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Участок трассы, который проходит мимо порта, перекрыли.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Усилия властей сосредоточены на тушении пожара.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Пожар в порту Бейрута.

© REUTERS / Alaa Kanaan
Позже генсек Красного креста сообщил, что погибших и серьезно пострадавших в результате пожара нет. По его словам, один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.
Полиция и армия перекрыли северный выезд из города, так как участок этой трассы проходит вблизи от очага возгорания.
Четвертого августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Тогда были уничтожены или повреждены сотни домов, часть из них полностью разрушилась, во многих кварталах выбило стекла. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения.
По данным властей, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которую таможенники конфисковали в 2014 году. Все это время она хранилась на складе.
Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действует режим чрезвычайного положения.
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В Бейруте спустя месяц после взрыва под завалами "услышали" сердцебиение
81918106317
Обсудить 7
БейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Шо? Опять???
10 сентября, 14:11
RRoyi
8112101
Что не взорвалось, то догорит.
10 сентября, 14:05
never evernever ever
1250401
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