https://ria.ru/20200910/pozhar-1577034851.html

В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

На территории порта Бейрута вспыхнул сильный пожар, столб густого черного дыма видно за три километра от гавани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:49

2020-09-10T13:49

2020-09-10T15:54

бейрут

ливан

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 10 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. </strong>На территории порта <a href="https://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank">Бейрута</a> вспыхнул сильный пожар, столб густого черного дыма видно за три километра от гавани, передает корреспондент РИА Новости.Первоначально ливанские СМИ сообщали, что пожар начался на месте одного из ангаров на территории duty free, а генеральный директор ливанского <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a> заявил телеканалу <a href="https://otv.com.lb" target="_blank" rel="nofollow noopener">OTV</a>, что густой черный дым стал результатом поджога мусора.На место прибыли пожарные части и военные.Позже армия <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> заявила, что пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. "На месте работают пожарные расчеты, им помогают армейские вертолеты", — говорится в сообщении.Позже генсек Красного креста сообщил, что погибших и серьезно пострадавших в результате пожара нет. По его словам, один человек наглотался дыма, но его состояние не внушает опасений.Полиция и армия перекрыли северный выезд из города, так как участок этой трассы проходит вблизи от очага возгорания.Четвертого августа <a href="https://ria.ru/category_beirut_04082020/" target="_blank">в порту Бейрута прогремел мощный взрыв</a>. Тогда были уничтожены или повреждены сотни домов, часть из них полностью разрушилась, во многих кварталах выбило стекла. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения.По данным властей, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которую таможенники конфисковали в 2014 году. Все это время она хранилась на складе.Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действует режим чрезвычайного положения.

https://ria.ru/20200904/beyrut-1576726763.html

Royi Шо? Опять??? 23

never ever Что не взорвалось, то догорит. 22

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бейрут

ливан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейрут, ливан, в мире