https://ria.ru/20200910/pompeo-1577014573.html

Помпео заявил, что Россия может быть причастна к ситуации с Навальным

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вероятной "причастности" к ситуации с Алексеем Навальным "российских высокопоставленных официальных лиц". Дипломат... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T03:48

2020-09-10T03:48

2020-09-10T08:54

россия

майк помпео

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

сша

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576677345_0:206:2947:1864_1400x0_80_0_0_6075838b9f78f2d712e67109c87d544a.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил о вероятной "причастности" к ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a> "российских высокопоставленных официальных лиц". Дипломат считает, что так думают люди по всему миру."Они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России", — отметил он в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал Госдепартамент.Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Вашингтон, ЕС и ряд европейских стран дали <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> понять, что они рассчитывают на "наказание для виновных"."Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы прийти к выводу, кто ответственен за это", — заключил госсекретарь.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Лысый Кучерявый Ответственно заявляю, что к ситуации с Алексеем Навальным причастны "омериканские и европейские высокопоставленные официальные лица". 186

Сергей Шмель За что американцы отравили бедного Алёшика? 145

89

россия

москва

сша

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире