Помпео заявил, что Россия может быть причастна к ситуации с Навальным
03:48 10.09.2020 (обновлено: 08:54 10.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вероятной "причастности" к ситуации с Алексеем Навальным "российских высокопоставленных официальных лиц". Дипломат считает, что так думают люди по всему миру.
"Они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России", — отметил он в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал Госдепартамент.
Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Вашингтон, ЕС и ряд европейских стран дали Москве понять, что они рассчитывают на "наказание для виновных".
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы прийти к выводу, кто ответственен за это", — заключил госсекретарь.
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Госпитализация Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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