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https://ria.ru/20200910/pompeo-1577014573.html
Помпео заявил, что Россия может быть причастна к ситуации с Навальным
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вероятной "причастности" к ситуации с Алексеем Навальным "российских высокопоставленных официальных лиц". Дипломат... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T03:48
2020-09-10T08:54
россия
майк помпео
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
сша
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил о вероятной "причастности" к ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a> "российских высокопоставленных официальных лиц". Дипломат считает, что так думают люди по всему миру."Они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России", — отметил он в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал Госдепартамент.Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Вашингтон, ЕС и ряд европейских стран дали <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> понять, что они рассчитывают на "наказание для виновных"."Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы прийти к выводу, кто ответственен за это", — заключил госсекретарь.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Ответственно заявляю, что к ситуации с Алексеем Навальным причастны "омериканские и европейские высокопоставленные официальные лица".
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За что американцы отравили бедного Алёшика?
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россия
москва
сша
берлин (город)
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россия, майк помпео, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире

Помпео заявил, что Россия может быть причастна к ситуации с Навальным

03:48 10.09.2020 (обновлено: 08:54 10.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вероятной "причастности" к ситуации с Алексеем Навальным "российских высокопоставленных официальных лиц". Дипломат считает, что так думают люди по всему миру.
"Они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России", — отметил он в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал Госдепартамент.
Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Вашингтон, ЕС и ряд европейских стран дали Москве понять, что они рассчитывают на "наказание для виновных".
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы прийти к выводу, кто ответственен за это", — заключил госсекретарь.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Урок клиники "Шарите" для России

Госпитализация Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
481662339287
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РоссияМайк ПомпеоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Ответственно заявляю, что к ситуации с Алексеем Навальным причастны "омериканские и европейские высокопоставленные официальные лица".
10 сентября, 03:56
ЛКЛысый Кучерявый
162601113
За что американцы отравили бедного Алёшика?
10 сентября, 04:33
Сергей ШмельСергей Шмель
1151801110
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