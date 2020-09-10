https://ria.ru/20200910/ovsyanka-1577026922.html
Развеян миф о пользе овсянки на завтрак
Универсальная рекомендация о пользе геркулесовой каши на завтрак потеряла свою актуальность. Об этом заявила "Ридусу" врач-диетолог Дарья Русакова. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:12
2020-09-10T12:12
2020-09-10T15:53
здоровье
питание
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Универсальная рекомендация о пользе геркулесовой каши на завтрак потеряла свою актуальность. Об этом заявила <a href="https://www.ridus.ru/news/336148" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ридусу"</a> врач-диетолог Дарья Русакова. Чтобы не допустить выведения кальция, нужно чередовать завтраки: один-два раза в неделю готовить овсянку, в остальное время — что-то белковое (творог, сырники, запеканка или омлет)."Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается и обмен веществ ускоряется. Такой завтрак будет более полезен для фигуры. Вы получите и белок, и пищевые волокна, и не так много калорий", — пояснила Русакова. Если человек все же предпочитает на завтрак кашу, важно помнить, что калорийность блюда возрастает, если в него добавят сливки, масло, сахар, отметила диетолог.
https://ria.ru/20200907/zavtrak-1576866800.html
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Подорожала овсяночка и сразу стала "вредной". Кушайте, граждане, макарошки на завтрак! Там все витамины.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, питание, общество
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Универсальная рекомендация о пользе геркулесовой каши на завтрак потеряла свою актуальность. Об этом заявила "Ридусу"
врач-диетолог Дарья Русакова.
"Крупы, которые содержат много пищевых волокон, в частности овсянка, они абсорбируют не только вредные вещества, но действуют как губка и могут всасывать и полезные вещества, например кальций", — отметила врач.
Чтобы не допустить выведения кальция, нужно чередовать завтраки: один-два раза в неделю готовить овсянку, в остальное время — что-то белковое (творог, сырники, запеканка или омлет).
"Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается и обмен веществ ускоряется. Такой завтрак будет более полезен для фигуры. Вы получите и белок, и пищевые волокна, и не так много калорий", — пояснила Русакова.
Если человек все же предпочитает на завтрак кашу, важно помнить, что калорийность блюда возрастает, если в него добавят сливки, масло, сахар, отметила диетолог.