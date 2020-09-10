https://ria.ru/20200910/ovsyanka-1577026922.html

Развеян миф о пользе овсянки на завтрак

Универсальная рекомендация о пользе геркулесовой каши на завтрак потеряла свою актуальность. Об этом заявила "Ридусу" врач-диетолог Дарья Русакова. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:12

2020-09-10T12:12

2020-09-10T15:53

здоровье

питание

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Универсальная рекомендация о пользе геркулесовой каши на завтрак потеряла свою актуальность. Об этом заявила <a href="https://www.ridus.ru/news/336148" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ридусу"</a> врач-диетолог Дарья Русакова. Чтобы не допустить выведения кальция, нужно чередовать завтраки: один-два раза в неделю готовить овсянку, в остальное время — что-то белковое (творог, сырники, запеканка или омлет)."Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается и обмен веществ ускоряется. Такой завтрак будет более полезен для фигуры. Вы получите и белок, и пищевые волокна, и не так много калорий", — пояснила Русакова. Если человек все же предпочитает на завтрак кашу, важно помнить, что калорийность блюда возрастает, если в него добавят сливки, масло, сахар, отметила диетолог.

https://ria.ru/20200907/zavtrak-1576866800.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Подорожала овсяночка и сразу стала "вредной". Кушайте, граждане, макарошки на завтрак! Там все витамины. 41

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, питание, общество