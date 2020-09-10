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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200910/neftekhimiya-1577035096.html
Моор: в Тюменской области нужно развивать нефтехимию высоких переделов
Развитие в Тюменской области нефтехимических производств с выходом на более высокие переделы является одним из перспективных направлений привлечения инвестиций... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:51
2020-09-10T13:51
тюменская область
александр моор
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<strong>ТЮМЕНЬ, 10 сен - РИА Новости</strong>. Развитие в Тюменской области нефтехимических производств с выходом на более высокие переделы является одним из перспективных направлений привлечения инвестиций в экономику региона, заявил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>, посетивший стройплощадку первого в России завода малеинового ангидрида.Как сообщает пресс-служба облправительства, строительство на действующей промышленной площадке нового производства СИБУРа в Тобольске началось в 2019 году. В настоящее время ведется монтаж металлоконструкций, трубопроводов и оборудования, до 80% которого российского производства. Всего будут смонтированы 240 единиц оборудования.Работы ведут 4 генподрядчика, приоритет отдан компаниям из Тобольска и Тюменской области. Завод будет иметь замкнутый цикл производства, являющийся наиболее безопасным и экологичным. Планируется, что 70% штата производства будет набрано из числа работников тобольских предприятий "СИБУРа".Малеиновый ангидрид – органические соединение, используемое в разных отраслях, в том числе, в пищевой промышленности. Как пояснил руководитель проекта Владимир Мишин, слова которого приводит пресс-служба, ежегодное потребление этого продукта в России составляет 6 тысяч тонн в год, весь объем пока импортируется. Мощность тобольского производства составит 45 тысяч тонн в год, что покроет внутренние потребности и позволит начать экспорт.
https://ria.ru/20200907/urozhay-1576876844.html
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александр моор

Моор: в Тюменской области нужно развивать нефтехимию высоких переделов

13:51 10.09.2020
63
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 10 сен - РИА Новости. Развитие в Тюменской области нефтехимических производств с выходом на более высокие переделы является одним из перспективных направлений привлечения инвестиций в экономику региона, заявил губернатор области Александр Моор, посетивший стройплощадку первого в России завода малеинового ангидрида.
Как сообщает пресс-служба облправительства, строительство на действующей промышленной площадке нового производства СИБУРа в Тобольске началось в 2019 году. В настоящее время ведется монтаж металлоконструкций, трубопроводов и оборудования, до 80% которого российского производства. Всего будут смонтированы 240 единиц оборудования.
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7 сентября, 14:19Тюменская область
В Тюменской области собрали уже более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых
Работы ведут 4 генподрядчика, приоритет отдан компаниям из Тобольска и Тюменской области. Завод будет иметь замкнутый цикл производства, являющийся наиболее безопасным и экологичным. Планируется, что 70% штата производства будет набрано из числа работников тобольских предприятий "СИБУРа".
Малеиновый ангидрид – органические соединение, используемое в разных отраслях, в том числе, в пищевой промышленности. Как пояснил руководитель проекта Владимир Мишин, слова которого приводит пресс-служба, ежегодное потребление этого продукта в России составляет 6 тысяч тонн в год, весь объем пока импортируется. Мощность тобольского производства составит 45 тысяч тонн в год, что покроет внутренние потребности и позволит начать экспорт.
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Тюменская областьАлександр Моор
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