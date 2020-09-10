https://ria.ru/20200910/naselenie-1577041472.html
Песков оценил ситуацию с оттоком населения из дальневосточных регионов
Проблема оттока населения из регионов Дальнего Востока находится в приоритете ежедневной работы главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:52
2020-09-10T14:52
2020-09-10T14:52
дальний восток
дмитрий песков
экономика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Проблема оттока населения из регионов <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> находится в приоритете ежедневной работы главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Отток населения с Дальнего Востока – это, действительно, большая проблема, которой не первый год занимается руководство страны... И эта тема, которая является в абсолютном приоритете, в верхних строчках ежедневной повестки дня в работе нашего президента", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.По мнению Пескова, отток происходит не только из-за суровых климатических условий, но и из-за "застарелой отсталости" региона в экономическом развитии. В то же время, отметил он, для изменения ситуации принимаются беспрецедентные меры, например, создаются районы опережающего развития, особых экономических зон. По словам Пескова, демографическая проблема касается не только Дальнего Востока, но и ряда других регионов."Вы знаете, что делается все возможное, чтобы рождаемость повышать. Но, скажем так, инерция проблем демографических настолько велика, что сиюминутного эффекта здесь не может (быть)", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576515718.html
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дальний восток
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, дмитрий песков, экономика
ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.
Проблема оттока населения из регионов Дальнего Востока
находится в приоритете ежедневной работы главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Отток населения с Дальнего Востока – это, действительно, большая проблема, которой не первый год занимается руководство страны... И эта тема, которая является в абсолютном приоритете, в верхних строчках ежедневной повестки дня в работе нашего президента", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.
По мнению Пескова, отток происходит не только из-за суровых климатических условий, но и из-за "застарелой отсталости" региона в экономическом развитии. В то же время, отметил он, для изменения ситуации принимаются беспрецедентные меры, например, создаются районы опережающего развития, особых экономических зон. По словам Пескова, демографическая проблема касается не только Дальнего Востока, но и ряда других регионов.
"Вы знаете, что делается все возможное, чтобы рождаемость повышать. Но, скажем так, инерция проблем демографических настолько велика, что сиюминутного эффекта здесь не может (быть)", - сказал Песков.