https://ria.ru/20200910/naselenie-1577041472.html

Песков оценил ситуацию с оттоком населения из дальневосточных регионов

Проблема оттока населения из регионов Дальнего Востока находится в приоритете ежедневной работы главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:52

2020-09-10T14:52

2020-09-10T14:52

дальний восток

дмитрий песков

экономика

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Проблема оттока населения из регионов <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> находится в приоритете ежедневной работы главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Отток населения с Дальнего Востока – это, действительно, большая проблема, которой не первый год занимается руководство страны... И эта тема, которая является в абсолютном приоритете, в верхних строчках ежедневной повестки дня в работе нашего президента", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.По мнению Пескова, отток происходит не только из-за суровых климатических условий, но и из-за "застарелой отсталости" региона в экономическом развитии. В то же время, отметил он, для изменения ситуации принимаются беспрецедентные меры, например, создаются районы опережающего развития, особых экономических зон. По словам Пескова, демографическая проблема касается не только Дальнего Востока, но и ряда других регионов."Вы знаете, что делается все возможное, чтобы рождаемость повышать. Но, скажем так, инерция проблем демографических настолько велика, что сиюминутного эффекта здесь не может (быть)", - сказал Песков.

https://ria.ru/20200831/mishustin-1576515718.html

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дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, дмитрий песков, экономика