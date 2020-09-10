Йеменские мятежники заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду
14:08 10.09.2020 (обновлено: 14:14 10.09.2020)
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в городе Таиз
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли целую серию ударов по важной цели в столице Эр-Рияд в Саудовской Аравии, заявил представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира".
"Военно-воздушные силы беспилотных и ракетных сил провели совместную операцию с использованием баллистической ракеты, четырех беспилотников типа "Самад" и трех других беспилотников по поражению важной цели в Эр-Рияде", - сказал Сариа.
Рано утром в четверг арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила об очередном перехвате выпущенного по южным районам королевства начиненного взрывчаткой беспилотника.
Она пока не подтвердила нанесение ударов из Йемена по саудовской столице.
За последнее время контролирующие граничащие с Саудовской Аравией северные районы Йемена мятежники-хуситы усилили обстрел территории королевства, требуя от него прекратить бомбежки их позиций в Йемене и блокаду северного Йемена. Большинство запускаемых из Йемена ракет и беспилотников силы ПВО Саудовской Аравии сбивают еще над территорией Йемена, однако несколько раз им удалось попасть по международному аэропорту в городе Абха, а также по нефтяным объектам саудовской нефтяной компании Aramco.