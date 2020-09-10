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Йеменские мятежники заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду
Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли целую серию ударов по важной цели в столице Эр-Рияд в Саудовской Аравии, заявил... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:08
2020-09-10T14:14
ансар алла
saudi aramco
эр-рияд (город)
саудовская аравия
йемен
в мире
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<strong>ДОХА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли целую серию ударов по важной цели в столице <a href="http://ria.ru/location_Riyadh/" target="_blank" data-auto="true">Эр-Рияд</a> в Саудовской Аравии, заявил представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала "<a href="http://www.almasirah.net/" target="_blank">Аль-Масира</a>".Рано утром в четверг арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила об очередном перехвате выпущенного по южным районам королевства начиненного взрывчаткой беспилотника.Она пока не подтвердила нанесение ударов из <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемена</a> по саудовской столице.За последнее время контролирующие граничащие с Саудовской Аравией северные районы Йемена мятежники-хуситы усилили обстрел территории королевства, требуя от него прекратить бомбежки их позиций в Йемене и блокаду северного Йемена. Большинство запускаемых из Йемена ракет и беспилотников силы ПВО Саудовской Аравии сбивают еще над территорией Йемена, однако несколько раз им удалось попасть по международному аэропорту в городе Абха, а также по нефтяным объектам саудовской нефтяной компании <a href="http://ria.ru/organization__47/" target="_blank" data-auto="true">Aramco</a>.
https://ria.ru/20200729/1575120127.html
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ансар алла, saudi aramco, эр-рияд (город), саудовская аравия, йемен, в мире

Йеменские мятежники заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду

14:08 10.09.2020 (обновлено: 14:14 10.09.2020)
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в городе Таиз
Ситуация в городе Таиз - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли целую серию ударов по важной цели в столице Эр-Рияд в Саудовской Аравии, заявил представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира".

"Военно-воздушные силы беспилотных и ракетных сил провели совместную операцию с использованием баллистической ракеты, четырех беспилотников типа "Самад" и трех других беспилотников по поражению важной цели в Эр-Рияде", - сказал Сариа.

Рано утром в четверг арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила об очередном перехвате выпущенного по южным районам королевства начиненного взрывчаткой беспилотника.
Она пока не подтвердила нанесение ударов из Йемена по саудовской столице.
За последнее время контролирующие граничащие с Саудовской Аравией северные районы Йемена мятежники-хуситы усилили обстрел территории королевства, требуя от него прекратить бомбежки их позиций в Йемене и блокаду северного Йемена. Большинство запускаемых из Йемена ракет и беспилотников силы ПВО Саудовской Аравии сбивают еще над территорией Йемена, однако несколько раз им удалось попасть по международному аэропорту в городе Абха, а также по нефтяным объектам саудовской нефтяной компании Aramco.
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Ансар АллаSaudi AramcoЭр-Рияд (город)Саудовская АравияЙеменВ мире
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