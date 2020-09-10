https://ria.ru/20200910/myatezhniki-1577036515.html

Йеменские мятежники заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли целую серию ударов по важной цели в столице Эр-Рияд в Саудовской Аравии, заявил... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:08

2020-09-10T14:08

2020-09-10T14:14

ансар алла

saudi aramco

эр-рияд (город)

саудовская аравия

йемен

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/136636/34/1366363407_0:166:2463:1551_1400x0_80_0_0_ed379508c318fa5c31d8f6ac02f44cdf.jpg

<strong>ДОХА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли целую серию ударов по важной цели в столице <a href="http://ria.ru/location_Riyadh/" target="_blank" data-auto="true">Эр-Рияд</a> в Саудовской Аравии, заявил представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала "<a href="http://www.almasirah.net/" target="_blank">Аль-Масира</a>".Рано утром в четверг арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила об очередном перехвате выпущенного по южным районам королевства начиненного взрывчаткой беспилотника.Она пока не подтвердила нанесение ударов из <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемена</a> по саудовской столице.За последнее время контролирующие граничащие с Саудовской Аравией северные районы Йемена мятежники-хуситы усилили обстрел территории королевства, требуя от него прекратить бомбежки их позиций в Йемене и блокаду северного Йемена. Большинство запускаемых из Йемена ракет и беспилотников силы ПВО Саудовской Аравии сбивают еще над территорией Йемена, однако несколько раз им удалось попасть по международному аэропорту в городе Абха, а также по нефтяным объектам саудовской нефтяной компании <a href="http://ria.ru/organization__47/" target="_blank" data-auto="true">Aramco</a>.

https://ria.ru/20200729/1575120127.html

эр-рияд (город)

саудовская аравия

йемен

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ансар алла, saudi aramco, эр-рияд (город), саудовская аравия, йемен, в мире