Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200910/medved-1576995594.html
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из Парка дикой природы, где животные содержатся не в вольерах, сообщает UPI. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T00:32
2020-09-10T00:37
туризм
туризм
новости - туризм
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155246/09/1552460957_0:383:2787:1951_1400x0_80_0_0_cebe14ffc73c97dc93dde7e2a7c78151.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. </strong>В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из Парка дикой природы, где животные содержатся не в вольерах, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/08/Papillon-the-escape-artist-bear-recaptured-after-42-days-on-the-loose/4151599577187/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Папийон, четырехлетний медведь, официально зарегистрированный под именем M49, сбежал с огороженной территории парка, расположенного в провинции Трентино, еще 27 июля. Он перелез через три забора, подключенных к электричеству, и преодолел металлическую решетку. Это была третья успешная попытка вырваться на волю, предпринятая им в 2020 году. В первый раз он был пойман в апреле, и сбежал снова всего через несколько часов — уже с медведицей.В это раз животное провело на свободе 42 дня.По словам представителей парка, Папийон, названный в честь главного героя автобиографического романа французского писателя Анри Шарьера о знаменитом побеге из тюрьмы, был возвращен на территорию заповедника. Медведь здоров, но сильно похудел – на 40 килограммов. Именно это обстоятельство, как считают специалисты, позволило ему выскользнуть из ошейника с радиоприемником и так долго быть ненайденным.Сотрудники парка сообщили, что сейчас проводятся работы по укреплению вольера Папийона, чтобы предотвратить его побеги в будущем.
https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155246/09/1552460957_58:0:2787:2047_1400x0_80_0_0_7128ba61b2f3cc4f67ac29392e31e77a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, италия

В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника

00:32 10.09.2020 (обновлено: 00:37 10.09.2020)
71
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из Парка дикой природы, где животные содержатся не в вольерах, сообщает UPI.
Папийон, четырехлетний медведь, официально зарегистрированный под именем M49, сбежал с огороженной территории парка, расположенного в провинции Трентино, еще 27 июля. Он перелез через три забора, подключенных к электричеству, и преодолел металлическую решетку.
Это была третья успешная попытка вырваться на волю, предпринятая им в 2020 году. В первый раз он был пойман в апреле, и сбежал снова всего через несколько часов — уже с медведицей.
В это раз животное провело на свободе 42 дня.
По словам представителей парка, Папийон, названный в честь главного героя автобиографического романа французского писателя Анри Шарьера о знаменитом побеге из тюрьмы, был возвращен на территорию заповедника. Медведь здоров, но сильно похудел – на 40 килограммов. Именно это обстоятельство, как считают специалисты, позволило ему выскользнуть из ошейника с радиоприемником и так долго быть ненайденным.
Сотрудники парка сообщили, что сейчас проводятся работы по укреплению вольера Папийона, чтобы предотвратить его побеги в будущем.
Празднование Дня независимости Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 08:00Туризм
Тур в Закарпатье. Что есть, пить и смотреть в солнечной Молдавии
200000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИталия
Рекомендуем
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс объяснила, почему ходит в одной и той же одежде
Дикий аллигатор во Флориде
В США охотники поймали гигантского аллигатора
Писатель Светлана Алексиевич
В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции
Автомобиль испанской полиции
На нудистском пляже ограбили и изнасиловали 52-летнюю туристку
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
Самый большой флаг Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
Вид города Приштина
Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
Тигровая акула
В Австралии на популярном пляже серфер погиб из-за нападения акулы
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Биография Ларисы Долиной
Рыбалка
Рыбакам-любителям в Мурманской области разрешат продажу улова
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Краснов пообещал кадровые изменения в Генпрокуратуре
Понижение уровня воды в Волге
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Лента новостейМолния