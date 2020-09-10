https://ria.ru/20200910/medved-1576995594.html
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из Парка дикой природы, где животные содержатся не в вольерах, сообщает UPI. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T00:32
2020-09-10T00:32
2020-09-10T00:37
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. </strong>В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из Парка дикой природы, где животные содержатся не в вольерах, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/08/Papillon-the-escape-artist-bear-recaptured-after-42-days-on-the-loose/4151599577187/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Папийон, четырехлетний медведь, официально зарегистрированный под именем M49, сбежал с огороженной территории парка, расположенного в провинции Трентино, еще 27 июля. Он перелез через три забора, подключенных к электричеству, и преодолел металлическую решетку. Это была третья успешная попытка вырваться на волю, предпринятая им в 2020 году. В первый раз он был пойман в апреле, и сбежал снова всего через несколько часов — уже с медведицей.В это раз животное провело на свободе 42 дня.По словам представителей парка, Папийон, названный в честь главного героя автобиографического романа французского писателя Анри Шарьера о знаменитом побеге из тюрьмы, был возвращен на территорию заповедника. Медведь здоров, но сильно похудел – на 40 килограммов. Именно это обстоятельство, как считают специалисты, позволило ему выскользнуть из ошейника с радиоприемником и так долго быть ненайденным.Сотрудники парка сообщили, что сейчас проводятся работы по укреплению вольера Папийона, чтобы предотвратить его побеги в будущем.
https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, италия
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из Парка дикой природы, где животные содержатся не в вольерах, сообщает
UPI.
Папийон, четырехлетний медведь, официально зарегистрированный под именем M49, сбежал с огороженной территории парка, расположенного в провинции Трентино, еще 27 июля. Он перелез через три забора, подключенных к электричеству, и преодолел металлическую решетку.
Это была третья успешная попытка вырваться на волю, предпринятая им в 2020 году. В первый раз он был пойман в апреле, и сбежал снова всего через несколько часов — уже с медведицей.
В это раз животное провело на свободе 42 дня.
По словам представителей парка, Папийон, названный в честь главного героя автобиографического романа французского писателя Анри Шарьера о знаменитом побеге из тюрьмы, был возвращен на территорию заповедника. Медведь здоров, но сильно похудел – на 40 килограммов. Именно это обстоятельство, как считают специалисты, позволило ему выскользнуть из ошейника с радиоприемником и так долго быть ненайденным.
Сотрудники парка сообщили, что сейчас проводятся работы по укреплению вольера Папийона, чтобы предотвратить его побеги в будущем.