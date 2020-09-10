Лукашенко: ситуация в Белоруссии должна стабилизироваться уже в этом году
10:37 10.09.2020 (обновлено: 11:10 10.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Белоруссия уже в текущем году должна вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
Как пишет Sputnik Беларусь, глава государства представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора Белоруссии. Швед был назначен на этот пост в среду, он сменил Александра Конюка.
"Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси", - приводит агентство слова Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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