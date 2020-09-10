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https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577021099.html
Лукашенко: ситуация в Белоруссии должна стабилизироваться уже в этом году
Белоруссия уже в текущем году должна вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:37
2020-09-10T11:10
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> уже в текущем году должна вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно, заявил в четверг президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Как пишет <a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, глава государства представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора Белоруссии. Швед был назначен на этот пост в среду, он сменил Александра Конюка.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577004414.html
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576988107.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко: ситуация в Белоруссии должна стабилизироваться уже в этом году

10:37 10.09.2020 (обновлено: 11:10 10.09.2020)
687
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Белоруссия уже в текущем году должна вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
Как пишет Sputnik Беларусь, глава государства представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора Белоруссии. Швед был назначен на этот пост в среду, он сменил Александра Конюка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
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"Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси", - приводит агентство слова Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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