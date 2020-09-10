https://ria.ru/20200910/innopraktika-1577031783.html
Тамбовская область будет сотрудничать с "Иннопрактикой" в развитии АПК
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:15
2020-09-10T13:15
2020-09-10T13:15
тамбовская область
иннопрактика
александр никитин
тамбовская область
технологии
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<strong>ТАМБОВ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Глава администрации Тамбовской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a> подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд “<a href="http://ria.ru/organization_Innopraktika/" target="_blank" data-auto="true">Иннопрактика</a>”), в котором идет речь о совместном поиске новых научных идей и подготовке кадров для АПК, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> сегодня происходят прорывные изменения в АПК на основе последних научных разработок, поэтому регион является перспективным партнером для организаций, занимающихся инновационной практикой. На подписании документа <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитин</a> отметил, что Тамбовщина заинтересована в совместной работе по поиску новых научных идей, сотрудничестве в развитии системы подготовки современных профессиональных кадров для АПК, которые будут эти инновации внедрять и использовать. "Сотрудничество с "Иннопрактикой" станет важным элементом дальнейшего развития инноваций и повышения эффективности как всего агропромышленного комплекса региона, так и конкретных проектов по развитию инновационной инфраструктуры", — приводит пресс-служба слова Никитина.Он уточнил, что в рамках соглашения стороны планируют разрабатывать совместные проекты, цель которых - содействие экономическому развитию Тамбовской области. Также предполагается создание условий для внедрения конкурентоспособных отечественных технологий и совершенствование системы образования в агропромышленной сфере, стимулирование трансфера технологий, развитие инновационной инфраструктуры региона и внедрение цифровых технологий в образование и АПК.В пресс-службе добавили, что для решения этих задач будет сформирован проектный офис, который займется отбором проектов и их дальнейшей координацией — от определения ключевых дат и точек планирования до реализации и постпроектного мониторинга.
https://ria.ru/20191115/1560989695.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иннопрактика, александр никитин, тамбовская область, технологии
ТАМБОВ, 10 сен – РИА Новости.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд “Иннопрактика
”), в котором идет речь о совместном поиске новых научных идей и подготовке кадров для АПК, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в Тамбовской области
сегодня происходят прорывные изменения в АПК на основе последних научных разработок, поэтому регион является перспективным партнером для организаций, занимающихся инновационной практикой.
На подписании документа Никитин
отметил, что Тамбовщина заинтересована в совместной работе по поиску новых научных идей, сотрудничестве в развитии системы подготовки современных профессиональных кадров для АПК, которые будут эти инновации внедрять и использовать.
"Сотрудничество с "Иннопрактикой" станет важным элементом дальнейшего развития инноваций и повышения эффективности как всего агропромышленного комплекса региона, так и конкретных проектов по развитию инновационной инфраструктуры", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Он уточнил, что в рамках соглашения стороны планируют разрабатывать совместные проекты, цель которых - содействие экономическому развитию Тамбовской области. Также предполагается создание условий для внедрения конкурентоспособных отечественных технологий и совершенствование системы образования в агропромышленной сфере, стимулирование трансфера технологий, развитие инновационной инфраструктуры региона и внедрение цифровых технологий в образование и АПК.
В пресс-службе добавили, что для решения этих задач будет сформирован проектный офис, который займется отбором проектов и их дальнейшей координацией — от определения ключевых дат и точек планирования до реализации и постпроектного мониторинга.