https://ria.ru/20200910/innopraktika-1577031783.html

Тамбовская область будет сотрудничать с "Иннопрактикой" в развитии АПК

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:15

2020-09-10T13:15

2020-09-10T13:15

тамбовская область

иннопрактика

александр никитин

тамбовская область

технологии

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<strong>ТАМБОВ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Глава администрации Тамбовской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a> подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд “<a href="http://ria.ru/organization_Innopraktika/" target="_blank" data-auto="true">Иннопрактика</a>”), в котором идет речь о совместном поиске новых научных идей и подготовке кадров для АПК, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> сегодня происходят прорывные изменения в АПК на основе последних научных разработок, поэтому регион является перспективным партнером для организаций, занимающихся инновационной практикой. На подписании документа <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитин</a> отметил, что Тамбовщина заинтересована​ в совместной работе по поиску новых научных идей, сотрудничестве в развитии системы подготовки современных профессиональных кадров для АПК, которые будут эти инновации внедрять и использовать. "Сотрудничество с "Иннопрактикой" станет важным элементом дальнейшего развития инноваций и повышения эффективности как всего агропромышленного комплекса региона, так и конкретных проектов по развитию инновационной инфраструктуры", — приводит пресс-служба слова Никитина.Он уточнил, что в рамках соглашения стороны планируют разрабатывать совместные проекты, цель которых - содействие экономическому развитию Тамбовской области. Также предполагается создание условий для внедрения конкурентоспособных отечественных технологий и совершенствование системы образования в агропромышленной сфере, стимулирование трансфера технологий, развитие инновационной инфраструктуры региона и внедрение цифровых технологий в образование и АПК.В пресс-службе добавили, что для решения этих задач будет сформирован проектный офис, который займется отбором проектов и их дальнейшей координацией — от определения ключевых дат и точек планирования до реализации и постпроектного мониторинга.

https://ria.ru/20191115/1560989695.html

тамбовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иннопрактика, александр никитин, тамбовская область, технологии