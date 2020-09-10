https://ria.ru/20200910/grazhdanstvo-1577034903.html

МВД готовит новый закон об упрощении получения гражданства иностранцами

МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:49

2020-09-10T13:49

2020-09-10T22:31

валентина казакова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Kazakova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Казакова</a>По ее словам, МВД в новом законе планирует прописать разделение миграционных режимов.Кроме того, она отметила, что упростится большинство процедур для трудоустройства иностранцев в России, так как сейчас существует больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу.Казакова уточнила, что данный проект 9 сентября прошел "нулевые чтения" в Общественной палате России. Сейчас МВД ожидает замечания и предложения к разработанной концепции. А сам проект федерального закона может появиться в 2021 году.

https://ria.ru/20200617/1573035506.html

https://ria.ru/20200617/1573034231.html

Ольга Занкова Среднеазиаты и так получают гражданство за несколько дней, даже не зная русского языка. Лично наблюдала.. А вот русские получить годами не могут 146

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество