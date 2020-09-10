Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/grazhdanstvo-1577034903.html
МВД готовит новый закон об упрощении получения гражданства иностранцами
МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:49
2020-09-10T22:31
валентина казакова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572846190_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c60adee6f2b9869d56a3509ad2b3e685.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Kazakova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Казакова</a>По ее словам, МВД в новом законе планирует прописать разделение миграционных режимов.Кроме того, она отметила, что упростится большинство процедур для трудоустройства иностранцев в России, так как сейчас существует больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу.Казакова уточнила, что данный проект 9 сентября прошел "нулевые чтения" в Общественной палате России. Сейчас МВД ожидает замечания и предложения к разработанной концепции. А сам проект федерального закона может появиться в 2021 году.
https://ria.ru/20200617/1573035506.html
https://ria.ru/20200617/1573034231.html
Среднеазиаты и так получают гражданство за несколько дней, даже не зная русского языка. Лично наблюдала.. А вот русские получить годами не могут
146
Добро пожаловать будущим согражданам!
76
29
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572846190_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8392d6af47d56e5ad59d63eddf9000fd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД готовит новый закон об упрощении получения гражданства иностранцами

13:49 10.09.2020 (обновлено: 22:31 10.09.2020)
77760
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкВыдача российского паспорта
Выдача российского паспорта - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Выдача российского паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова

"С учетом поручений президента России <…> Министерство внутренних дел совместно с федеральными органами исполнительной власти сегодня разрабатывает абсолютно новый проект федерального закона о правовом положении иностранных граждан. И там, мы предполагаем, будет очень много изменений. Изменятся режимы пребывания на территории России, упростится процедура оформления документов", — сказала Казакова.

Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 02:09
В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
По ее словам, МВД в новом законе планирует прописать разделение миграционных режимов.

"Если иностранный гражданин прибывает с целью работать, он сможет просто, качественно оформить все документы. Для этого <…> будут вводиться электронные реестры различные. Реестр работодателей, реестр работников — иностранных граждан. Мы движемся в сторону документов с электронными носителями. Даже документы, которые будут выдаваться в электронном виде", — уточнила Казакова.

Кроме того, она отметила, что упростится большинство процедур для трудоустройства иностранцев в России, так как сейчас существует больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
17 июня, 00:20Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Украинцы и белорусы смогут получить российское гражданство без экзамена

"Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Такая многоступенчатость. Сначала разрешение на временное проживание надо получить, потом вид на жительство и потом подойти уже, если человек желает, к возможности получения гражданства", — сказала Казакова.

Казакова уточнила, что данный проект 9 сентября прошел "нулевые чтения" в Общественной палате России. Сейчас МВД ожидает замечания и предложения к разработанной концепции. А сам проект федерального закона может появиться в 2021 году.
253178433184
Обсудить 29
Валентина КазаковаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Популярные комментарии
Среднеазиаты и так получают гражданство за несколько дней, даже не зная русского языка. Лично наблюдала.. А вот русские получить годами не могут
10 сентября, 13:53
О Ольга Занкова
121229210
Добро пожаловать будущим согражданам!
10 сентября, 14:23
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
26111437
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о судьбе Курильских островов
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
Костер у палатки в лесу
Пропавший мужчина пришел на пресс-конференцию о собственном исчезновении
Коробка из-под майонеза, в которой находилась голова Луиса Сосе
СМИ: полиция прислала семье голову их дедушки в коробке от майонеза
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
Песков прокомментировал ситуацию с Фургалом
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Простуженный мужчина
Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян предложил обсудить в ЕАЭС открытие границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара
Пара истребителей F-35A Lightning II
Появились изображения F-35, замаскированного под российский истребитель
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
СМИ: Ким Чен Ын обращается в письмах к Трампу "ваше превосходительство"
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank предсказал "глобальную эпоху беспорядка"
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Машина скорой помощи, Италия
В Италии погибла российская модель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
Лента новостейМолния