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https://ria.ru/20200910/forsazh-1577060998.html
Эксперты "России сегодня" провели медиатрек на молодежном форуме "Форсаж"
РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:22
2020-09-10T19:23
россия
миа "россия сегодня"
новости агентства
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты "России сегодня" провели медиатрек "Новые медиа" в рамках проходящего в Калужской области 10-го федерального форума сообществ молодых специалистов "Форсаж". Своим опытом с делегатами поделились заместитель главного редактора медиагруппы <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Loseva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Лосева</a>, начальники отделов дирекции государственных проектов Юлия Атанова и Ирина Барыбина, а также начальник управления проектов в области образования и социальной сфере <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Tjurina/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Тюрина</a>. На своем вебинаре Наталья Лосева <u><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200907/952882979.html">рассказала</a></u> о перспективах иммерсивной журналистики и поделилась опытом работы с VR- и AR-проектами. Юлия Атанова <a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200908/952884965.html">обсудила</a> современные инструменты визуализации. Ирина Барыбина <u><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200909/952885575.html">провела мастер-класс</a></u> по съёмкам качественного видео, а выступавшая модератором медиатрека Наталья Тюрина <u><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200910/952886974.html">обсудила</a></u> с аудиторией, как управлять информацией и делать личные ресурсы популярными. Совокупная аудитория медиатрека составила 25 тыс. активных участников, и медиапрактики "России сегодня" ответили более чем на 200 вопросов.<strong>"Форсаж"</strong> – крупнейшая образовательная площадка работодателей ТЭК и других отраслей промышленности. Тема этого года – "Устойчивое развитие и ответственное лидерство". Юбилейный форум "Форсаж" проходит с 6 по 12 сентября в онлайн- и офлайн-форматах. На сессиях и мастер-классах молодые специалисты совместно с предпринимателями и ведущими экспертами в различных сферах обсуждают тренды и цели устойчивого развития международного сообщества.Форум проводится Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО" при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи ("Росмолодежь") и Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате Российской Федерации.Медиагруппа "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнёром форума и его соорганизатором.<strong>МИА "Россия сегодня"</strong> — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: <a href="https://ria.ru/">РИА Новости</a>, <a href="https://rsport.ria.ru/">РИА Новости Спорт</a>, <a href="https://realty.ria.ru/">РИА Новости Недвижимость</a>, <a href="http://www.1prime.ru/" target="_blank">Прайм</a>, <a href="http://www.riarating.ru/">РИА Рейтинг</a>, <a href="http://inosmi.ru/" target="_blank">ИноСМИ</a>, <a href="https://sn.ria.ru/sn/">Социальный навигатор</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCL4TlIj2XT-KDjKgk6KSV8w">ТОК</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQFx69p4H4YYM9IhFzqdqNg">КОТ</a>, <a href="https://baltnews.lt/">Baltnews</a>, <a href="https://ukraina.ru/">Украина.ру</a>, <u><a href="https://arctic.ru/">Arctic.ru</a></u>. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио <strong>Sputnik</strong>. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "<u><a href="https://t.me/zubovskiy4">Зубовский, 4</a></u>".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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россия, миа "россия сегодня", новости агентства

Эксперты "России сегодня" провели медиатрек на молодежном форуме "Форсаж"

19:22 10.09.2020 (обновлено: 19:23 10.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Эксперты "России сегодня" провели медиатрек "Новые медиа" в рамках проходящего в Калужской области 10-го федерального форума сообществ молодых специалистов "Форсаж". Своим опытом с делегатами поделились заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева, начальники отделов дирекции государственных проектов Юлия Атанова и Ирина Барыбина, а также начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Наталья Тюрина.
На своем вебинаре Наталья Лосева рассказала о перспективах иммерсивной журналистики и поделилась опытом работы с VR- и AR-проектами. Юлия Атанова обсудила современные инструменты визуализации. Ирина Барыбина провела мастер-класс по съёмкам качественного видео, а выступавшая модератором медиатрека Наталья Тюрина обсудила с аудиторией, как управлять информацией и делать личные ресурсы популярными.
© Владимир Трефилов/РИА НовостиЮлия Атанова
Юлия Андреевна Атанова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Владимир Трефилов/РИА Новости
Юлия Атанова
Совокупная аудитория медиатрека составила 25 тыс. активных участников, и медиапрактики "России сегодня" ответили более чем на 200 вопросов.
"Форсаж" – крупнейшая образовательная площадка работодателей ТЭК и других отраслей промышленности. Тема этого года – "Устойчивое развитие и ответственное лидерство". Юбилейный форум "Форсаж" проходит с 6 по 12 сентября в онлайн- и офлайн-форматах. На сессиях и мастер-классах молодые специалисты совместно с предпринимателями и ведущими экспертами в различных сферах обсуждают тренды и цели устойчивого развития международного сообщества.
Форум проводится Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО" при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи ("Росмолодежь") и Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате Российской Федерации.
© Владимир Трефилов/РИА НовостиНаталья Тюрина и Ирина Барыбина
Наталья Тюрина и Ирина Барыбина - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Владимир Трефилов/РИА Новости
Наталья Тюрина и Ирина Барыбина
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнёром форума и его соорганизатором.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
© Владимир Трефилов/РИА НовостиНаталья Тюрина и Юлия Крылова
Наталья Тюрина и Юлия Крылова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Владимир Трефилов/РИА Новости
Наталья Тюрина и Юлия Крылова
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РоссияМИА "Россия сегодня"Новости агентства
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