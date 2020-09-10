Эксперты "России сегодня" провели медиатрек на молодежном форуме "Форсаж"
19:22 10.09.2020 (обновлено: 19:23 10.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Эксперты "России сегодня" провели медиатрек "Новые медиа" в рамках проходящего в Калужской области 10-го федерального форума сообществ молодых специалистов "Форсаж". Своим опытом с делегатами поделились заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева, начальники отделов дирекции государственных проектов Юлия Атанова и Ирина Барыбина, а также начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Наталья Тюрина.
На своем вебинаре Наталья Лосева рассказала о перспективах иммерсивной журналистики и поделилась опытом работы с VR- и AR-проектами. Юлия Атанова обсудила современные инструменты визуализации. Ирина Барыбина провела мастер-класс по съёмкам качественного видео, а выступавшая модератором медиатрека Наталья Тюрина обсудила с аудиторией, как управлять информацией и делать личные ресурсы популярными.
© Владимир Трефилов/РИА НовостиЮлия Атанова
© Владимир Трефилов/РИА Новости
Юлия Атанова
Совокупная аудитория медиатрека составила 25 тыс. активных участников, и медиапрактики "России сегодня" ответили более чем на 200 вопросов.
"Форсаж" – крупнейшая образовательная площадка работодателей ТЭК и других отраслей промышленности. Тема этого года – "Устойчивое развитие и ответственное лидерство". Юбилейный форум "Форсаж" проходит с 6 по 12 сентября в онлайн- и офлайн-форматах. На сессиях и мастер-классах молодые специалисты совместно с предпринимателями и ведущими экспертами в различных сферах обсуждают тренды и цели устойчивого развития международного сообщества.
Форум проводится Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО" при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи ("Росмолодежь") и Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате Российской Федерации.
© Владимир Трефилов/РИА НовостиНаталья Тюрина и Ирина Барыбина
© Владимир Трефилов/РИА Новости
Наталья Тюрина и Ирина Барыбина
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнёром форума и его соорганизатором.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
© Владимир Трефилов/РИА НовостиНаталья Тюрина и Юлия Крылова
© Владимир Трефилов/РИА Новости
Наталья Тюрина и Юлия Крылова