Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/dron-dalnoboyschik-1577016643.html
Российский дрон-дальнобойщик сможет спасать людей из горящих лесов
Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON, изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов, сможет применяться при спасении людей в зонах... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:28
2020-09-10T08:51
аи-95
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577017050_0:94:900:600_1400x0_80_0_0_160672a008b76e73d4111074f812b80d.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON, изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов, сможет применяться при спасении людей в зонах лесных пожаров, заявил РИА Новости разработчик этого беспилотника гендиректор ОКБ "Авиарешения" Дмитрий Арсентьев.Собеседник агентства уточнил, что в перспективе BRAERON будет оснащен выдвижным механизмом, при помощи которого пострадавших можно будет вызволять из горящих лесов, не опускаясь вниз.По словам Арсентьева, данный беспилотник сможет эвакуировать одного взрослого человека в безопасное место на расстояние до 40 километров. Разработчик подчеркнул, что в отличие от вертолетов, которые используются во время спасательных операций из зон задымления, дрон не требует непосредственного присутствия человека в зоне ЧС. Таким образом, применение BRAERON поможет избежать потенциальных угроз жизни пилотам спасательных служб.Ранее Арсентьев сообщал РИА Новости, что дрон BRAERON применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть.По его словам, дрон может преодолевать расстояние до 200 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет до 200 килограммов. Размер дрона BRAERON — 5 на 3 метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, а для посадки ему нужна только ровная площадка 10 на 10 метров.
https://ria.ru/20200811/1575616811.html
https://realty.ria.ru/20200630/1573687412.html
https://ria.ru/20200417/1570176673.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577017050_45:0:845:600_1400x0_80_0_0_d0b16d905f28adcb83b775a5553b6e7d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аи-95, общество

Российский дрон-дальнобойщик сможет спасать людей из горящих лесов

08:28 10.09.2020 (обновлено: 08:51 10.09.2020)
1713
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта BRAERONТяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON
Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта BRAERON
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON, изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов, сможет применяться при спасении людей в зонах лесных пожаров, заявил РИА Новости разработчик этого беспилотника гендиректор ОКБ "Авиарешения" Дмитрий Арсентьев.
"Наша разработка на днях доказала, что способна опуститься на высоту деревьев, зависнуть и стабильно удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов. Фактически в недалеком будущем это даст возможность спасти человека из леса в условиях пожара, или если он, скажем, потеряется. Пока это первый российский дрон, способный на такие операции. Сейчас мы начали вести общение с представителями МЧС на предмет возможного сотрудничества в области пожаротушения", — сказал он.
Видео испытаний новейшего дрона-дальнобойщика - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 03:02
Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Собеседник агентства уточнил, что в перспективе BRAERON будет оснащен выдвижным механизмом, при помощи которого пострадавших можно будет вызволять из горящих лесов, не опускаясь вниз.
По словам Арсентьева, данный беспилотник сможет эвакуировать одного взрослого человека в безопасное место на расстояние до 40 километров. Разработчик подчеркнул, что в отличие от вертолетов, которые используются во время спасательных операций из зон задымления, дрон не требует непосредственного присутствия человека в зоне ЧС. Таким образом, применение BRAERON поможет избежать потенциальных угроз жизни пилотам спасательных служб.
"В чрезвычайных ситуациях беспилотник является более эффективным средством, чем традиционные инструменты спасателей. Несмотря на относительно крупные размеры, взлет не требует особых условий - ему не нужна взлетная полоса, а для посадки нужна только небольшая площадка. Кроме того, благодаря особой конструкции БЛА, аппарат удается посадить безопасно и точно, погрешность составляет всего 30 сантиметров. Это важно, когда дело касается спасения человеческих жизней", - рассказал он.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 15:10Строим просто: сокращение админбарьеров в строительстве
Дроны в медкластере Сколково помогут внедрению BIM-технологий
Ранее Арсентьев сообщал РИА Новости, что дрон BRAERON применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть.
По его словам, дрон может преодолевать расстояние до 200 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет до 200 килограммов. Размер дрона BRAERON — 5 на 3 метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, а для посадки ему нужна только ровная площадка 10 на 10 метров.
Испытание беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 17.04.2020
17 апреля, 15:00Хорошие новости
Дроны-курьеры спешат на помощь: технологии доставки тестируют в ТГУ
5221002
Обсудить 2
АИ-95Общество
Рекомендуем
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Мужчина работает на ноутбуке
Власти планируют увеличить долю отечественного ПО в госзакупках
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме назвали киевскую власть "слугой Запада"
Американский актер Стивен Сигал
Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала
Флаги стран Евросоюза
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Инспектор ДПС
В Москве на Третьем кольце столкнулись пять легковушек и грузовик
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank предсказал приход "глобальной эпохи беспорядка"
Джо Байден на съезде Демократической партии
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара
Коробка из-под майонеза, в которой находилась голова Луиса Сосе
СМИ: полиция прислала семье голову их дедушки в коробке от майонеза
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Косачев раскритиковал действия Германии в ситуации с Навальным
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, одетый в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
В Раде заявили о "разгроме" украинцами "жадных московитов" в XVI веке
Самый большой флаг Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
"Уничтожить пьяного водилу": Грымов объяснил действия Пашаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Лента новостейМолния