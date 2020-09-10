https://ria.ru/20200910/dron-dalnoboyschik-1577016643.html

Российский дрон-дальнобойщик сможет спасать людей из горящих лесов

Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON, изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов, сможет применяться при спасении людей в зонах... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:28

2020-09-10T08:28

2020-09-10T08:51

аи-95

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON, изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов, сможет применяться при спасении людей в зонах лесных пожаров, заявил РИА Новости разработчик этого беспилотника гендиректор ОКБ "Авиарешения" Дмитрий Арсентьев.Собеседник агентства уточнил, что в перспективе BRAERON будет оснащен выдвижным механизмом, при помощи которого пострадавших можно будет вызволять из горящих лесов, не опускаясь вниз.По словам Арсентьева, данный беспилотник сможет эвакуировать одного взрослого человека в безопасное место на расстояние до 40 километров. Разработчик подчеркнул, что в отличие от вертолетов, которые используются во время спасательных операций из зон задымления, дрон не требует непосредственного присутствия человека в зоне ЧС. Таким образом, применение BRAERON поможет избежать потенциальных угроз жизни пилотам спасательных служб.Ранее Арсентьев сообщал РИА Новости, что дрон BRAERON применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть.По его словам, дрон может преодолевать расстояние до 200 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет до 200 килограммов. Размер дрона BRAERON — 5 на 3 метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, а для посадки ему нужна только ровная площадка 10 на 10 метров.

https://ria.ru/20200811/1575616811.html

https://realty.ria.ru/20200630/1573687412.html

https://ria.ru/20200417/1570176673.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аи-95, общество