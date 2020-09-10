https://ria.ru/20200910/demokratiya-1577038463.html

Зеленский предположил, какую демократию хотят белорусы

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Джерусалем пост" высказал мнение, что белорусские граждане хотят настоящей демократии, а не "российской РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:25

2020-09-10T14:25

2020-09-10T14:33

протесты в белоруссии

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

киев

украина

в мире

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью изданию "<a href="https://www.jpost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Джерусалем пост</a>" высказал мнение, что белорусские граждане хотят настоящей демократии, а не "российской демократии" и добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> не поддерживает вмешательства любого государства во внутриполитическую ситуацию <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Россия всегда была очень влиятельная в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Беларуси. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии", - утверждает Зеленский."В любом случае мы не поддерживаем вмешательства любого государства во внутриполитическую ситуацию Беларуси, мы считаем, что белорусский народ должен самостоятельно решать, как двигаться в будущее и чего он хочет", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577038080.html

Eugene Citizen Украинский народ тоже хотел бы настоящей демократии а не украинской... Но кто же ему дасть? :-) 15

xazar555 При настоящей демократии всех несогласных уже бы разогнали и пасадили . 10

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белоруссия

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, киев, украина, в мире