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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/demokratiya-1577038463.html
Зеленский предположил, какую демократию хотят белорусы
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Джерусалем пост" высказал мнение, что белорусские граждане хотят настоящей демократии, а не "российской РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:25
2020-09-10T14:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
киев
украина
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью изданию "<a href="https://www.jpost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Джерусалем пост</a>" высказал мнение, что белорусские граждане хотят настоящей демократии, а не "российской демократии" и добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> не поддерживает вмешательства любого государства во внутриполитическую ситуацию <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Россия всегда была очень влиятельная в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Беларуси. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии", - утверждает Зеленский."В любом случае мы не поддерживаем вмешательства любого государства во внутриполитическую ситуацию Беларуси, мы считаем, что белорусский народ должен самостоятельно решать, как двигаться в будущее и чего он хочет", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577038080.html
Украинский народ тоже хотел бы настоящей демократии а не украинской... Но кто же ему дасть? :-)
15
При настоящей демократии всех несогласных уже бы разогнали и пасадили .
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белоруссия
киев
украина
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александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, киев, украина, в мире

Зеленский предположил, какую демократию хотят белорусы

14:25 10.09.2020 (обновлено: 14:33 10.09.2020)
1645
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Джерусалем пост" высказал мнение, что белорусские граждане хотят настоящей демократии, а не "российской демократии" и добавил, что Киев не поддерживает вмешательства любого государства во внутриполитическую ситуацию Белоруссии.
"Россия всегда была очень влиятельная в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Беларуси. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии", - утверждает Зеленский.
"В любом случае мы не поддерживаем вмешательства любого государства во внутриполитическую ситуацию Беларуси, мы считаем, что белорусский народ должен самостоятельно решать, как двигаться в будущее и чего он хочет", - добавил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 14:22Протесты в Белоруссии
Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии
646311961
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украинский народ тоже хотел бы настоящей демократии а не украинской... Но кто же ему дасть? :-)
10 сентября, 14:33
Eugene CitizenEugene Citizen
1320000
При настоящей демократии всех несогласных уже бы разогнали и пасадили .
10 сентября, 14:34
xxazar555
1000000
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