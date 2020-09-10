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Миронов вновь предложил ввести продуктовые банковские карточки
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов снова предлагает ввести продуктовые банковские карточки для граждан с низким доходом, на которые будут перечисляться... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:39
2020-09-10T15:26
сергей миронов
справедливая россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> снова предлагает ввести продуктовые банковские карточки для граждан с низким доходом, на которые будут перечисляться средства для покупки товаров отечественного производства; по мнению парламентария, комплексные меры поддержки населения позволят увеличить спрос и перезагрузить промышленность, сообщает пресс-служба лидера <a href="https://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija" target="_blank">СР</a>.Лидер СР отметил, что до эпидемии коронавируса в сложном финансовом положении находились миллионы людей, а теперь их стало намного больше, поэтому необходима система адресной поддержки граждан и разовые выплаты здесь уже не помогут.Он предложил задействовать для запуска программы платёжную систему "Мир".Миронов напомнил, что ещё в самом начале пандемии партия выступала за прямые выплаты гражданам, и некоторые предложения "Справедливой России" были услышаны. Дважды пособия получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. В сентябре правительство выплатит безработным родителям по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, но этих мер недостаточно.
https://ria.ru/20200907/bezrabotnye-1576865439.html
Владимир Владимирович, спасибо что рассказал, а то патриоты говорят что в России всё хорошо, а не работают бездельники и лишние люди которых нужно истреблять
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РИА Новости
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сергей миронов, справедливая россия, экономика

Миронов вновь предложил ввести продуктовые банковские карточки

13:39 10.09.2020 (обновлено: 15:26 10.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов снова предлагает ввести продуктовые банковские карточки для граждан с низким доходом, на которые будут перечисляться средства для покупки товаров отечественного производства; по мнению парламентария, комплексные меры поддержки населения позволят увеличить спрос и перезагрузить промышленность, сообщает пресс-служба лидера СР.

"Необходимы комплексные меры. Например, введение продуктовых банковских карточек, которые СР предлагала ввести еще весной. Гражданам с низкими доходами необходимо перечислять средства для покупки товаров отечественного производства. Это не только поддержит людей, но и позволит простимулировать спрос и перезагрузить предприятия", - цитирует пресс-служба слова Миронова.

Лидер СР отметил, что до эпидемии коронавируса в сложном финансовом положении находились миллионы людей, а теперь их стало намного больше, поэтому необходима система адресной поддержки граждан и разовые выплаты здесь уже не помогут.
Он предложил задействовать для запуска программы платёжную систему "Мир".
Миронов напомнил, что ещё в самом начале пандемии партия выступала за прямые выплаты гражданам, и некоторые предложения "Справедливой России" были услышаны. Дважды пособия получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. В сентябре правительство выплатит безработным родителям по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, но этих мер недостаточно.
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Сергей МироновСправедливая РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Владимир Владимирович, спасибо что рассказал, а то патриоты говорят что в России всё хорошо, а не работают бездельники и лишние люди которых нужно истреблять
10 сентября, 13:41
Коля МосяевКоля Мосяев
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