https://ria.ru/20200910/bezrabotitsa-1577033668.html

Миронов вновь предложил ввести продуктовые банковские карточки

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов снова предлагает ввести продуктовые банковские карточки для граждан с низким доходом, на которые будут перечисляться... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:39

2020-09-10T13:39

2020-09-10T15:26

сергей миронов

справедливая россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> снова предлагает ввести продуктовые банковские карточки для граждан с низким доходом, на которые будут перечисляться средства для покупки товаров отечественного производства; по мнению парламентария, комплексные меры поддержки населения позволят увеличить спрос и перезагрузить промышленность, сообщает пресс-служба лидера <a href="https://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija" target="_blank">СР</a>.Лидер СР отметил, что до эпидемии коронавируса в сложном финансовом положении находились миллионы людей, а теперь их стало намного больше, поэтому необходима система адресной поддержки граждан и разовые выплаты здесь уже не помогут.Он предложил задействовать для запуска программы платёжную систему "Мир".Миронов напомнил, что ещё в самом начале пандемии партия выступала за прямые выплаты гражданам, и некоторые предложения "Справедливой России" были услышаны. Дважды пособия получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. В сентябре правительство выплатит безработным родителям по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, но этих мер недостаточно.

https://ria.ru/20200907/bezrabotnye-1576865439.html

Коля Мосяев Владимир Владимирович, спасибо что рассказал, а то патриоты говорят что в России всё хорошо, а не работают бездельники и лишние люди которых нужно истреблять 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, экономика