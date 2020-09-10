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Климов: США используют Белоруссию для дестабилизации ситуации в России
Сценарий США по "либерализации Белоруссии" был использован для дестабилизации политической ситуации в России с созданием кризиса у ее границ, заявил журналистам РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:08
2020-09-10T15:08
россия
александр лукашенко
андрей климов
белоруссия
сша
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Сценарий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по "либерализации Белоруссии" был использован для дестабилизации политической ситуации в России с созданием кризиса у ее границ, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>.По его словам, события августа показали справедливость такого рода выводов.План был приурочен к президентским выборам в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и осуществлялся "под американским кураторством через специальные службы и политических деятелей <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и стран Балтии", заключил сенатор.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
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россия
белоруссия
сша
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россия, александр лукашенко, андрей климов, белоруссия, сша, безопасность, политика

Климов: США используют Белоруссию для дестабилизации ситуации в России

15:08 10.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сценарий США по "либерализации Белоруссии" был использован для дестабилизации политической ситуации в России с созданием кризиса у ее границ, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"После принятия конституционных новаций, усиливших законодательное обеспечение российского суверенитета, Вашингтон и его иностранные партнеры не оставили попытки вмешательства в наши внутренние дела и стремятся повысить их результативность любой ценой", - сказал сенатор.

По его словам, события августа показали справедливость такого рода выводов.

"Для дестабилизации политической ситуации в России с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и названный "содействием либерализации Белоруссии", - отметил Климов.

План был приурочен к президентским выборам в Белоруссии и осуществлялся "под американским кураторством через специальные службы и политических деятелей Украины, Польши и стран Балтии", заключил сенатор.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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РоссияАлександр ЛукашенкоАндрей КлимовБелоруссияСШАБезопасностьПолитика
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