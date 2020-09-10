https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577042933.html

Климов: США используют Белоруссию для дестабилизации ситуации в России

Сценарий США по "либерализации Белоруссии" был использован для дестабилизации политической ситуации в России с созданием кризиса у ее границ, заявил журналистам РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:08

2020-09-10T15:08

2020-09-10T15:08

россия

александр лукашенко

андрей климов

белоруссия

сша

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Сценарий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по "либерализации Белоруссии" был использован для дестабилизации политической ситуации в России с созданием кризиса у ее границ, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>.По его словам, события августа показали справедливость такого рода выводов.План был приурочен к президентским выборам в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и осуществлялся "под американским кураторством через специальные службы и политических деятелей <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и стран Балтии", заключил сенатор.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, андрей климов, белоруссия, сша, безопасность, политика