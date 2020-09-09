https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576999389.html
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:29
2020-09-09T17:29
2020-09-09T18:19
протесты в белоруссии
максим знак
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В нем отмечается, что также по подозрению в совершении указанного преступления задержан юрист штаба экс-претендента на пост главы Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Илья Салей.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов. В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576971567.html
Александр Невский
Допрыгались? То ли ещё будет? Похоже России и Белоруссии надоело терпеть западный беспредел, и они решили таки серьёзно взяться за наведение порядка.
120
Виктор Терещенков
Абсолютный беспредел власти, такое нельзя проглатывать.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим знак, мария колесникова, белоруссия, в мире