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Туризм
https://ria.ru/20200909/turfirmy-1576988143.html
Аналитики назвали число фирм, предлагающих туры по России
Число туристических фирм в городах-миллионниках, которые занимаются организацией отдыха внутри России, за год увеличилось на 21 процент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:45
2020-09-09T16:45
туризм
туризм
новости - туризм
москва
уфа
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Число туристических фирм в городах-миллионниках, которые занимаются организацией отдыха внутри России, за год увеличилось на 21 процент, сообщили РИА Новости в пресс-службе геосервиса 2ГИС."Количество фирм, специализирующихся на внутреннем туризме, растет на фоне сокращения общего числа турагентств. В августе 2020 года в 15 крупнейших городах страны работали 936 компаний, предлагающих поездки по России. Это на 21 процент больше, чем год назад. В том числе рост рынка продолжался и во время ограничений, введенных из-за пандемии: с марта по август число таких фирм увеличилось на три процента", — рассказали аналитики.Самый сильный рост количества туркомпаний, организующих поездки по РФ, специалисты зафиксировали в Нижнем Новгороде: за год их стало больше более чем в три раза (+233 процента). Сейчас в городе работает 60 фирм такого профиля. На втором месте — Екатеринбург, где количество организаций внутреннего туризма выросло на 88 процентов (до 64). В пятерку лидеров вошли также Уфа (+46 процентов), Казань (+40 процентов) и Волгоград (+25 процентов). Единственным городом-миллионником, в котором зафиксировано сокращение организаций внутреннего туризма, стал Новосибирск – там таких фирм стало меньше на семь процентов.При этом в компании отметили, что количество туристических агентств в целом сокращается. В августе 2020 года в миллионниках работали 7306 компаний, год назад их было 7698."За год количество турагентств в крупнейших городах страны в целом сократилось на пять процентов, сильнее всего — в Москве (на 11 процентов), Екатеринбурге и Самаре — на восемь процентов", — уточнили аналитики.
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москва
уфа
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туризм, новости - туризм, москва, уфа, новосибирск

Аналитики назвали число фирм, предлагающих туры по России

16:45 09.09.2020
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© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / oroch2
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число туристических фирм в городах-миллионниках, которые занимаются организацией отдыха внутри России, за год увеличилось на 21 процент, сообщили РИА Новости в пресс-службе геосервиса 2ГИС.
"Количество фирм, специализирующихся на внутреннем туризме, растет на фоне сокращения общего числа турагентств. В августе 2020 года в 15 крупнейших городах страны работали 936 компаний, предлагающих поездки по России. Это на 21 процент больше, чем год назад. В том числе рост рынка продолжался и во время ограничений, введенных из-за пандемии: с марта по август число таких фирм увеличилось на три процента", — рассказали аналитики.
Самый сильный рост количества туркомпаний, организующих поездки по РФ, специалисты зафиксировали в Нижнем Новгороде: за год их стало больше более чем в три раза (+233 процента). Сейчас в городе работает 60 фирм такого профиля. На втором месте — Екатеринбург, где количество организаций внутреннего туризма выросло на 88 процентов (до 64). В пятерку лидеров вошли также Уфа (+46 процентов), Казань (+40 процентов) и Волгоград (+25 процентов). Единственным городом-миллионником, в котором зафиксировано сокращение организаций внутреннего туризма, стал Новосибирск – там таких фирм стало меньше на семь процентов.
При этом в компании отметили, что количество туристических агентств в целом сокращается. В августе 2020 года в миллионниках работали 7306 компаний, год назад их было 7698.
"За год количество турагентств в крупнейших городах страны в целом сократилось на пять процентов, сильнее всего — в Москве (на 11 процентов), Екатеринбурге и Самаре — на восемь процентов", — уточнили аналитики.
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