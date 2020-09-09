https://ria.ru/20200909/trudoustroystvo-1576995252.html

Служба занятости Подмосковья помогла найти работу 40 тысячам жителей

С начала года около 40 тысяч жителей Подмосковья нашли работу с помощью службы занятости. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:29

2020-09-09T16:29

2020-09-09T16:30

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>С начала года около 40 тысяч жителей Подмосковья нашли работу с помощью службы занятости. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/pochti-40-tysjach-zhitelej-podmoskovja-nashli-rabotu-s-pomoschju-sluzhby-zanjatosti/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу областного министерства соцразвития. Глава профильного ведомства Ирина Фаевская уточнила, что с зимы этого года в службу занятости обратились 303,2 тысячи человек. "Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 230,8 тысячи человек", – добавила министр.Отмечается, что в региональном банке вакансий числится около 50 тысяч предложений, из которых 68,7% – по рабочим специальностям. При этом 94% предприятий готовы платить заработную плату, размер которой выше прожиточного минимума в регионе.<br><br>

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)