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Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза
Правительство Сербии из-за политического давления со стороны Евросоюза приняло решение заморозить свое участие в любых военных маневрах на ближайшие шесть... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:43
2020-09-09T20:27
сербия
александр вулин
нато
евросоюз
одкб
китай
косово
сша
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 9 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> из-за политического давления со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> приняло решение заморозить свое участие в любых военных маневрах на ближайшие шесть месяцев, заявил в среду министр обороны страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вулин</a>."В ближайшее время мы не станем участвовать в каких-либо учениях или военной деятельности ни с <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, ни с <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, ни с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, Евросоюзом, ни с Востоком, ни с Западом", - заявил министр.По его словам, Сербия принимает такое решение, чтобы сохранить свою позицию военно-нейтрального государства и "избежать или по крайней мере уменьшить последствия усиления нападок на нашу страну, нашу политику и экономику"."От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и еще большего давления на нашу политику, на наш народ в <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> и Метохии и <a href="http://ria.ru/location_Republika_Srpska/" target="_blank" data-auto="true">Республики Сербской</a> отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией", - отметил Вулин.При этом решение по участию Сербии в миротворческих операциях, по его словам, <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белградом</a> будет приниматься отдельно.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/nato-1576956535.html
Могли бы еще отказаться дышать, запад точно оценит
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А в какой войне вы были на нашей стороне?
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сербия
китай
косово
сша
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сербия, александр вулин, нато, евросоюз, одкб, китай, косово, сша, в мире

Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза

18:43 09.09.2020 (обновлено: 20:27 09.09.2020)
24314
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСербские военнослужащие на церемонии открытия учений "Славянское братство"
Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений Славянское братство - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГРАД, 9 сен - РИА Новости. Правительство Сербии из-за политического давления со стороны Евросоюза приняло решение заморозить свое участие в любых военных маневрах на ближайшие шесть месяцев, заявил в среду министр обороны страны Александр Вулин.
"В ближайшее время мы не станем участвовать в каких-либо учениях или военной деятельности ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, Китаем, Евросоюзом, ни с Востоком, ни с Западом", - заявил министр.
По его словам, Сербия принимает такое решение, чтобы сохранить свою позицию военно-нейтрального государства и "избежать или по крайней мере уменьшить последствия усиления нападок на нашу страну, нашу политику и экономику".
"От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и еще большего давления на нашу политику, на наш народ в Косово и Метохии и Республики Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией", - отметил Вулин.
При этом решение по участию Сербии в миротворческих операциях, по его словам, Белградом будет приниматься отдельно.
Президент Сербии Александр Вучич, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Косово Авдулахом Хоти во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 19:38
В НАТО приветствуют возобновление диалога Сербии и Косово
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СербияАлександр ВулинНАТОЕвросоюзОДКБКитайКосовоСШАВ мире
Популярные комментарии
Могли бы еще отказаться дышать, запад точно оценит
9 сентября, 18:50
Иван ГрозныйИван Грозный
160804216
А в какой войне вы были на нашей стороне?
9 сентября, 18:45
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
114517223
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