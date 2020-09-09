https://ria.ru/20200909/serbiya-1577003730.html

Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза

Правительство Сербии из-за политического давления со стороны Евросоюза приняло решение заморозить свое участие в любых военных маневрах на ближайшие шесть... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:43

2020-09-09T18:43

2020-09-09T20:27

сербия

александр вулин

нато

евросоюз

одкб

китай

косово

сша

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 9 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> из-за политического давления со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> приняло решение заморозить свое участие в любых военных маневрах на ближайшие шесть месяцев, заявил в среду министр обороны страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вулин</a>."В ближайшее время мы не станем участвовать в каких-либо учениях или военной деятельности ни с <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, ни с <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, ни с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, Евросоюзом, ни с Востоком, ни с Западом", - заявил министр.По его словам, Сербия принимает такое решение, чтобы сохранить свою позицию военно-нейтрального государства и "избежать или по крайней мере уменьшить последствия усиления нападок на нашу страну, нашу политику и экономику"."От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и еще большего давления на нашу политику, на наш народ в <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> и Метохии и <a href="http://ria.ru/location_Republika_Srpska/" target="_blank" data-auto="true">Республики Сербской</a> отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией", - отметил Вулин.При этом решение по участию Сербии в миротворческих операциях, по его словам, <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белградом</a> будет приниматься отдельно.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/nato-1576956535.html

Иван Грозный Могли бы еще отказаться дышать, запад точно оценит 190

Ярослав Погодин А в какой войне вы были на нашей стороне? 152

57

сербия

китай

косово

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, александр вулин, нато, евросоюз, одкб, китай, косово, сша, в мире