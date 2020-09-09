https://ria.ru/20200909/pugacheva-1576993279.html

"Попала через постель": Галкин смутил Пугачеву в эфире шоу

Телеведущий Максим Галкин показал в Instagram фрагменты нового выпуска шоу "Музыкалити", в котором он подшучивает над своей супругой Аллой Пугачевой. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:00

2020-09-09T16:00

2020-09-09T16:00

культура

россия

шоу-бизнес

максим галкин

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> показал в <a href="https://www.instagram.com/p/CE6QIkxDC5T/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фрагменты нового выпуска шоу "Музыкалити", в котором он подшучивает над своей супругой <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллой Пугачевой</a>."В прошлых выпусках вы писали, что все плохо, треки проплачены, гости проплачены, нет новых лиц. Ответственно заявляю: все так и есть. Справа от меня человек, который попал в это шоу через постель — Алла Пугачева", — сказал он.Певица ответила на шутку, заявив, что Галкин "все врет".В комментариях пользователи поблагодарили супружескую пару за выпуск и подчеркнули, что появление Пугачевой украсило эфир."У Аллы Борисовны чувство юмора высшего класса", — отметила одна из фанаток."Подняли настроение, спасибо", — поблагодарила супругов одна из пользовательниц."Обожаю Аллу Борисовну! Столько иронии, юмора и позитива", — написала поклонница."Смешно, молодежно, современно", — резюмировал подписчик.

https://ria.ru/20200901/pugacheva-1576596106.html

https://ria.ru/20200908/vpechatleniya-1576956108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева