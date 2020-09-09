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https://ria.ru/20200909/pugacheva-1576993279.html
"Попала через постель": Галкин смутил Пугачеву в эфире шоу
Телеведущий Максим Галкин показал в Instagram фрагменты нового выпуска шоу "Музыкалити", в котором он подшучивает над своей супругой Аллой Пугачевой. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:00
2020-09-09T16:00
культура
россия
шоу-бизнес
максим галкин
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> показал в <a href="https://www.instagram.com/p/CE6QIkxDC5T/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фрагменты нового выпуска шоу "Музыкалити", в котором он подшучивает над своей супругой <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллой Пугачевой</a>."В прошлых выпусках вы писали, что все плохо, треки проплачены, гости проплачены, нет новых лиц. Ответственно заявляю: все так и есть. Справа от меня человек, который попал в это шоу через постель — Алла Пугачева", — сказал он.Певица ответила на шутку, заявив, что Галкин "все врет".В комментариях пользователи поблагодарили супружескую пару за выпуск и подчеркнули, что появление Пугачевой украсило эфир."У Аллы Борисовны чувство юмора высшего класса", — отметила одна из фанаток."Подняли настроение, спасибо", — поблагодарила супругов одна из пользовательниц."Обожаю Аллу Борисовну! Столько иронии, юмора и позитива", — написала поклонница."Смешно, молодежно, современно", — резюмировал подписчик.
https://ria.ru/20200901/pugacheva-1576596106.html
https://ria.ru/20200908/vpechatleniya-1576956108.html
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россия, шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева

"Попала через постель": Галкин смутил Пугачеву в эфире шоу

16:00 09.09.2020
3667
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин показал в Instagram фрагменты нового выпуска шоу "Музыкалити", в котором он подшучивает над своей супругой Аллой Пугачевой.
"В прошлых выпусках вы писали, что все плохо, треки проплачены, гости проплачены, нет новых лиц. Ответственно заявляю: все так и есть. Справа от меня человек, который попал в это шоу через постель — Алла Пугачева", — сказал он.
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Певица ответила на шутку, заявив, что Галкин "все врет".
В комментариях пользователи поблагодарили супружескую пару за выпуск и подчеркнули, что появление Пугачевой украсило эфир.
"У Аллы Борисовны чувство юмора высшего класса", — отметила одна из фанаток.
"Подняли настроение, спасибо", — поблагодарила супругов одна из пользовательниц.
"Обожаю Аллу Борисовну! Столько иронии, юмора и позитива", — написала поклонница.
"Смешно, молодежно, современно", — резюмировал подписчик.
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