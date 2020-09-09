https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576977304.html

МИД России ответил на призыв G7 найти виновных в инциденте с Навальным

Россия настойчиво добивается от властей ФРГ информации о медицинском обследовании Алексея Навального, заявили в МИД в ответ на призыв стран "большой семерки"... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:26

2020-09-09T12:26

2020-09-09T12:26

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Россия настойчиво добивается от властей ФРГ информации о медицинском обследовании <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявили в МИД в ответ на призыв стран "большой семерки" срочно прояснить, кто ответственен за его "отравление".В ведомстве отметили, что ждут от немецкой стороны информации, которую запросила российская <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> еще 27 августа. Речь в том числе идет о результатах биохимических исследований.МИД отмечает, что отсутствие этой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего. При этом нагнетание истерии вокруг дела Навального лишь нарастает, констатирует ведомство.Министерство также отметило, что российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами, чтобы обсудить данные о состоянии Навального, имеющиеся в России и в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. "К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс", — говорится в релизе.При этом на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию, указывает МИД.Заявление G7 В своем заявлении страны G7 призвали Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, напомнив об обязательствах Москвы в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.Главы МИД семи государств "в максимально жестких терминах" выразили осуждение "подтвержденному отравлению". Они назвали ситуацию "серьезным ударом по демократии и политическому разнообразию в России".Министры призвали Москву соблюдать свои обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.Ситуация с НавальнымАлексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа — после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Омские врачи, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, повлекшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной этого — пока не ясно, однако каких-либо токсинов в крови и моче Навального не нашли.Затем Навального перевезли самолетом в Германию. В прошлую среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В этой связи в Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.В понедельник клиника Charite, где лечится Навальный, сообщила, что врачи вывели его из искусственной комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ.Угроза санкцийПосле отравления Навального со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.Канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что "Северный поток 2" — коммерческий проект, он реализуется в интересах энергобезопасности всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, а призывы некоторых парламентариев ФРГ остановить его из-за ситуации с Навальным — эмоциональные заявления, не основывающиеся на каких-то фактах.Песков отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока 2", и на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576970304.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576941291.html

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576969575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/zharov-1576958434.html

Алексей Веселин Россия, вернее ее власти, решили поиграть в слепоглухонемого, да еще с признаками неадекватности. На это счет у европейцев найдется и палата и смирительная рубашка и современные методы лечения. 213

Вася Васильев Что за ерунда? Россия ждет от Германнии объяснений того, что произошло в России? Ладно по Скрипалям так отмазывались... В России есть все анализы Навального, есть все вещ. доки (которые собрали "спецы") - вот и расследуйте... 176

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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